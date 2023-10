Kvartiry v novostroyke v centre rayona Iskele

Avanos, Turcja

od €98,266

Poddaj się: 2022

Oferujemy nowe apartamenty na Cyprze Północnym – dystrykt Guzelürt ( Morfu ).W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 0, 1 + 1, 2 + 1. Powierzchnia mieszkań wynosi od 36 do 132 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 300 metrów. Guzelurt lub Morfu to miasto i dzielnica administracyjna na zachodzie Cypru Północnego, raj dla owoców i spokojne miejsce do spokojnego życia lub na proste wakacje nad morzem. Miejsce dla miłośników owoców: w mieście znajduje się wiele plantacji truskawek, ogrodów cytrusowych i orzechowych, palm daktylowych. Jest to jeden z najbardziej rolniczych regionów z żyzną ziemią. Region ten jest odpowiedni dla miłośników samotności i ciszy, dla tych, którzy chcą podziwiać malownicze widoki Cypru: zbocza górskie, gaje pomarańczowe, wędrując wąskimi uliczkami, zobacz starożytne świątynie i tradycyjne greckie domy. Tutaj możesz usiąść w prawdziwej tawernie rybackiej nad brzegiem morza i podziwiać widok z tarasu, udać się do podziemnego miasta lub zwiedzić słynne kościoły skalne, wiele z nich znajduje się w samym mieście. Guzelürt zajmuje ważne miejsce w sektorze szkolnictwa wyższego w kraju dzięki Politechnice Bliskiego Wschodu i niedawno utworzonemu Cypryjskiemu Uniwersytetowi Zdrowia i Nauk Społecznych. Nieruchomości w Guzelutra są reprezentowane głównie przez stare niskie firmy zasoby mieszkaniowe. Ale są też projekty budowlane, których osobliwość jest ceną niższą niż w innych regionach inwestycyjnych. Istnieją ciekawe duże kompleksy z wielopiętrowymi domami i dużą infrastrukturą rekreacyjną, prywatną plażą, a także nisko przytulne kompleksy.