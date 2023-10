Studii v krupneyshem stroitelnom proekte na poberezhe Severnogo Kipra

Ciftlikkoey, Turcja

od €67,000

60–112 m² 6

Poddaj się: 2024

Przygotujcie się, przyjaciele! Teraz opowiem o możliwości, której nie można przegapić! Czy kiedykolwiek marzyłeś o swoim kącie nad morzem? Mamy więc to, czego potrzebujesz! Oferujemy możliwość zakupu mieszkań nad morzem w Mersin, co nie tylko przekroczy wszystkie Twoje oczekiwania, ale także sprawi, że Twoje życie będzie niesamowicie jasne i interesujące! Możesz wybierać spośród szerokiej gamy opcji, które pasują do każdego smaku i portfela. Nie przegap tej wyjątkowej okazji! Skontaktuj się z nami już teraz, aby uzyskać więcej informacji i rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu! 1 + 1 – 74M2 2 + 1 – 99M2 1. Indywidualny system ogrzewania gazowego. 2). Stosuje się bloki o ulepszonych właściwościach termicznych. 3). Nowoczesny system wind 4. Generator pełnego cyklu Cechy mieszkań 1. Sufity dwupoziomowe 2). Zestaw słuchawkowy kuchenny 3). Meble do łazienki 4. Szafa 5. Stalowe drzwi frontowe 6. Okna PFH 7. Ściany pomalowane wodoodporną farbą 8. Armatura sanitarna 1. klasy 9. Prysznic 1. klasy Cechy przestrzeni społecznej 1. Basen odkryty 2). Otwarty parking 3). Plac zabaw 4. Obszar rekreacji ( Rozbieżności ) 5. Miejsce do grillowania 6. Kort koszykarski 7. Hamam i sauna 8. Sala fitness 9. Kino Koniec budowy 30.03.2024