Apartamenty 1 1 v novom ZhK - Alaniya

O kompleksie

StayProperty oferuje 1 + 1 w centrum Alanyi. Całkowita powierzchnia 49 metrów kwadratowych, odległość od plaży wynosi 1300 metrów. Wygodny obszar pod każdym względem: maksymalne sklepy, rynki żywności i odzieży, transport na obrzeżach dzielnicy, usługi komunalne, autobus z kierunkami międzymiastowymi. Centrum ma rynki ryb, mięsa i warzyw, marketerzy odzieży i liczne sklepy, supermarkety sieciowe, butiki firmowe tureckich marek odzieżowych i wiele więcej. Również w centralnej części Alanyi znajdują się najlepsze uczelnie i licea, wiele szkół miejskich i prywatnych, ogrody. Mieszkanie w centrum Alanyi na wtórnym rynku mieszkaniowym zawsze wyróżnia się przemyślanym i wygodnym układem, często dużymi balkonami. Jest to bardzo ceniony zasób mieszkaniowy, niezależnie od wieku budynku. Nieruchomość w centrum jest optymalnie odpowiednia do przeprowadzki do Alanyi, a także będzie najlepszą opcją do dawania na morzu do relaksu w najbardziej komfortowych warunkach domowych.