Roskoshnye apartamenty v ZhK premium-klassa - Stambul rayon Uskyudar

O kompleksie

Stay Property oferuje apartamenty w Stambule – dzielnicy Uskudar. Apartamenty mają układy: 3 + 1, 4 + 1, 5 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 237 do 557 m2.Apartamenty znajdują się w azjatyckiej części Stambułu. Stambuł, nie będąc stolicą Turcji, jest jego największym miastem. Jednocześnie nie zapominaj, że Stambuł — jest centrum finansowym i handlowym. Miasto położone jest nad brzegiem Morza Marmara i Morza Czarnego. Stambuł z jednej strony jest historycznym miastem, z drugiej – szybko rozwijającym się regionem – miastem potencjalnych klientów. Dlatego zakup mieszkania w Stambule – jest doskonałym rozwiązaniem. W Stambule nieruchomości wtórne są szeroko reprezentowane zarówno w europejskiej, jak i azjatyckiej części miasta. Nasi menedżerowie szybko wybiorą odpowiednie opcje na podstawie twoich życzeń i budżetu. Ta nieruchomość nadaje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego. Aby wyjaśnić szczegóły, napisz do nas czat, zamów połączenie lub zostaw aplikację. Z przyjemnością Ci pomożemy!