Novyy proekt v aktivno razvivayuschemsya rayone Demirtash

Marmara Region, Turcja

od €475,625

Poddaj się: 2024

94 metry kwadratowe zielonego terytorium przypada na jedno mieszkanie tego obiektu. Ogród botaniczny i sztuczne jezioro na własnym podwórku zapewnią życie w harmonii z naturą w sercu regionu Bachelieuvelier w Stambule. Jednocześnie dotarcie z dzielnicy do dowolnego miejsca w Stambule nie będzie trudne. Jest dogodnie połączony z głównymi arteriami transportowymi miasta. Do Bakyrkoy można dostać się w 12 minut, a do Taksim — w 25 minut. Obszar jest nasycony infrastrukturą społeczną. Trzy kliniki znajdują się jednocześnie w odległości pięciu minut spacerem od kompleksu mieszkalnego. W ciągu czterech minut można dotrzeć do najbliższego uniwersytetu, co sprawia, że obiekt jest szczególnie wygodny dla studentów. W odległości 15 minut spacerem od kompleksu znajdują się cztery centra handlowe jednocześnie. Obiekt zajmuje powierzchnię 120 tysięcy metrów kwadratowych. Powierzchnia terenów zielonych wynosi 42 tysiące metrów kwadratowych. W sumie kompleks mieszkaniowy ma 11 budynków, 796 mieszkań i 29 obiektów komercyjnych. Najpopularniejsze typy układu 2 + 1 i 3 + 1 — ponad 300 mieszkań każdego z tych typów jest dostępnych do zakupu. Również w kompleksie mieszkalnym znajduje się 80 mieszkań 4 + 1 i jedno mieszkanie 5 + 1 dla dużej i przyjaznej rodziny. Każdy apartament posiada balkon. W każdym budynku znajduje się przestronny wspólny taras, na którym przyjemnie jest odpocząć i podziwiać otwierające się krajobrazy w piękny dzień. Obiekt posiada duży parking, który jest przeznaczony dla 1700 samochodów. Wiele z nich jest wyposażonych w stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Wewnętrzną infrastrukturę społeczną reprezentują baseny wewnętrzne i zewnętrzne, własną ulicę ze sklepami, bieżnie i platformę do jogi, a także kino na świeżym powietrzu.