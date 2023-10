Utyunyy novyy proekt v 150 m ot morya v rayone Tatlysu Severnyy Kipr

Mahmutlar, Turcja

od €130,843

41–59 m² 2

Poddaj się: 2023

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. -Wybierzemy nieruchomości do budżetu i pragnień! Ecology Corner to nowy projekt « GOLD AHISKALI ». Główną zaletą projektu w jego lokalizacji: rezydencja budowana jest w regionie Mahmutlar, zaledwie 550 m od morza, droga do centrum Alanyi zajmuje tylko 20 minut. Dzielnica Mahmutlar słynie z zabytków, malowniczej przyrody, rozwiniętej infrastruktury miejskiej i pięknych plaż. ZALETY: - nadzór wideo; - parking; - zielone tereny krajobrazowe; - basen; - strefa rekreacyjna; - siłownia; - pokój gier; - plac zabaw. LOKALIZACJA: Blisko « Kącik ekologii » to: - plaża; - centrum miasta; - szkoły; - centra handlowe; - przedszkola. DLACZEGO WSZYSTKO DZIAŁA Z NAMI: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Turcji. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Wybierzemy nieruchomość ZA DARMO. - Pomożemy w przeprowadzce. - Pokażemy obiekt osobiście w Turcji lub online. - Pomożemy uzyskać status rezydenta. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!