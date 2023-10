Exodus Dreams Residence

Tirilar Mahallesi, Turcja

od €115,000

Jeśli chcesz mieć mieszkanie zaledwie 400 metrów od plaży, powinieneś sprawdzić to mieszkanie. Jest to tylko w odległości spaceru od najsłynniejszej plaży Alanyi, Plaża Kleopatry, bezpośrednio w centrum Alanyi, w pobliżu budynku można znaleźć wszystko, czego potrzebujesz, takie jak restauracje, kawiarnie, targi, przystanek autobusowy, parki, sklepy, szkoły i szpital. To mieszkanie to 3 + 1, naprawdę duże mieszkanie, 130 m2 na drugim piętrze. Istnieją dwa balkony i jedna łazienka. Ten budynek to stary budynek, więc masz szansę na posiadanie nowego, płacąc mniej w następnych latach przez odnowę miejską. W mieszkaniu jest także energia słoneczna do podgrzewania wody. Czy widziałeś kiedyś zachód słońca na plaży Kleopatra ? Jeśli nie, powinieneś. Nie jest późno, aby doświadczyć tego w swoim życiu .Kupując to mieszkanie, możesz go doświadczyć codziennie.