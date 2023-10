Exodus Aqua Deluxe Konakli

O kompleksie

Kompleks mieszkaniowy kamienic Exodus Aqua Deluxe – luksusowe nieruchomości nad Morzem Śródziemnym. Kompleks znajduje się 200 metrów od komfortowych piaszczystych plaż z falochronem. W pobliżu projektu znajduje się teren rekreacyjny w lesie iglastym ze sprzętem do grillowania i panoramą morza. 350 metrów do zjazdu autostradą Antalya-Mersin, dogodny węzeł komunikacyjny. Lokalizacja: obszar kurortu 8 km od centrum Alanyi, są hotele i luksusowe rezydencje, kompleksy willi. Rozpoczęcie budowy: czerwiec 2022 r. Zakończenie: maj 2024 r.Ta nieruchomość nadaje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego. Aby wyjaśnić szczegóły, napisz do nas czat, zamów połączenie lub zostaw aplikację. Z przyjemnością Ci pomożemy!Konakly ma wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu przez cały rok: sklepy spożywcze i sprzęt, piekarnie, sklepy warzywne, kawiarnie, restauracje, klub nocny, oddziały banków i targ rolny. Główną atrakcją regionu są piękne plaże. Plaże w Konakly są czyste z płytką piaszczystą lub żwirową powierzchnią, wyposażoną w parasole, leżaki i prysznice. Na plażach znajduje się również wiele kawiarni i restauracji, w których można skosztować lokalnych potraw i cieszyć się muzyką na żywo.