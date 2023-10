Exodus Nature Residence

Marmara Region, Turcja

od €422,548

62–99 m² 2

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! BenLeo to nowy luksusowy projekt położony w samym centrum Stambułu w rejonie Uskudar. Każdy szczegół wygody, luksusu i wygody jest przemyślany w kompleksie, czeka na Ciebie wiele niezapomnianych chwil i kolorowych wspomnień. Wszystkie apartamenty w BenLeo Acibadem są w pełni wykończone pod klucz « », który zostanie wykonany zgodnie z wysokimi standardami jakości z materiałów premium. Apartamenty będą również wyposażone w nowoczesny sprzęt AGD i częściowe meble. Dla mieszkańców BenLeo Acibadem zapewniona jest infrastruktura premium: kryty basen, część wypoczynkowa z tarasem, biblioteka, coworking, kawiarnia, centrum fitness, squash, spa z saunami, klub dla dzieci. Infrastruktura: - taras w salonie; - centrum fitness; - biblioteka; - Squash; - salon biznesowy; - kawiarnia; - tenis stołowy; - SPA; - sauna; - klub dla dzieci; - Kryty basen. Lokalizacja: Kompleks mieszkaniowy BenLeo Acibadem znajduje się w prestiżowej centralnej części Stambułu po azjatyckiej stronie Bosforu, idealny dla rodzin i relaksujących wakacji. Obszar ten ma doskonałą dostępność transportu i wysoką dostępność nowoczesnych szkół i wysokiej jakości placówek medycznych. Dla miłośników wakacji spa, zaledwie 30 minut od BenLeo Acibadem, znajduje się wiele plaż, w tym na Wyspach Książęcych. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych obiektów w Turcji dla Twojego budżetu i życzeń!