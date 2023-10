Exodus Garden Residence

Avsallar, Turcja

od €77,500

43–118 m² 2

Poddaj się: 2024

MODERNITY to luksusowy kompleks mieszkalny z 16 luksusowymi apartamentami, który znajduje się w centrum Avsallar. Projekt zbudowany jest na łącznej powierzchni 2095 m2 i zawiera 27 mieszkań. Podróż do centrum Alanyi potrwa tylko 25 km! LOKALIZACJA: W pobliżu znajduje się wiele kawiarni, restauracji, sklepów, miodu. Instytucje, szkoły. Najświeższe owoce, warzywa i produkty naturalne można znaleźć w sklepach, a także na rynkach otwartych w niektóre dni tygodnia. Plaża Ingecum znajduje się zaledwie 1600 metrów od hotelu! Projekt został zaprojektowany z myślą o najbardziej komfortowym i zmierzonym życiu. UDOGODNIENIA LCD: -Parking samochodowy -Stół tenisowy - Plac zabaw - Sala konferencyjna - Generator - fitness - Miejsce do grillowania - Basen Dzisiaj kupowanie nieruchomości w Alanyi jest doskonałym rozwiązaniem inwestycyjnym i jest bardzo poszukiwane wśród najemców! Zadzwoń do nas, a chętnie porozmawiamy o najbardziej dochodowych nieruchomościach w Turcji! Doradzimy Ci za darmo!