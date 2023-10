Sapphire Residence

Marmara Region, Turcja

od €1,13M

Luksusowy projekt położony w samym centrum europejskiej części Stambułu, w prestiżowej dzielnicy Nishantashi. Obszar obfituje w różne butiki światowych marek, centra handlowe, najlepsze szpitale, prywatne i publiczne uniwersytety, muzea, restauracje, szkoły, a także wiele innych. Ze względu na bliskość zarówno metra, jak i autostrad, można łatwo dotrzeć do zabytkowego centrum miasta w kilka minut, z jego głównymi atrakcjami. Możesz także łatwo dostać się do azjatyckiej części Stambułu, korzystając zarówno z mostu Bosfor, położonego 8 minut od kompleksu, jak i molo Besiktash, które znajduje się 15 minut od kompleksu.. Infrastruktura zewnętrzna: wielofunkcyjny stadion Vodafone Park, stacja metra Osmanbey, park Maçka, marina Besiktas, pałac Dolmabahce, szpital państwowy İstanbul Cerrahi Hastanesi, szpital Acıbadem Fulya, plac Taksim, Politechnika Yildiz, Uniwersytet Bahcehir, Most Galati, Most Bosfor, Wieża Galata, Grand Bazar, Pałac Topkapi, Ayia Sofia, Park Taksim Gezi, Centrum handlowe Maçka, Centrum handlowe Zorlu, Galeria Dolmabahce Sanat Galerisi Projekt jest elitarnym kompleksem mieszkalnym, który składa się z 221 mieszkań, w tym 31 unikalnych z układami od 1 + 1 do 4 + 1, w tym dupleksów i penthouse'ów, którego powierzchnia waha się od 110 do 285 metrów kwadratowych. Infrastruktura wewnętrzna: parking, centrum fitness z najnowocześniejszym sprzętem, centrum jogi, basen, sauna / łaźnia turecka, centrum handlowe, SPA, plac zabaw, sala konferencyjna, studio ART, boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej w pomieszczeniach, boisko do koszykówki, sala muzyczna, kino prywatne, kawiarnie, bary, restauracje, park dla dzieci, sprzątanie, jacuzzi, “ smart house ”