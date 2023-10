Exodus Riverside Residence

Mediterranean Region, Turcja

od €245,777

54 m² 1

Chcesz mieszkać w najmodniejszym miejscu w mieście Antalya i uzyskać za to obywatelstwo TR? Masz doskonałą okazję do zakupu mieszkań nad Morzem Śródziemnym, obok najdroższych 5 * hoteli w Antalyi. Zlecono nowy kompleks mieszkaniowy. Kupując mieszkanie, natychmiast otrzymujesz obywatelstwo TR. Mieszkaj we własnym hotelu! 1 + 1 ( 54m2 ) od 260 000 $ do 385 000 $ 2 + 1 ( 80 m2 ) od 410 000 $ do 560 000 $ 2 + 1 ( 114 m2 ) dupleks, od 550 000 $ do 570 000 $ 3 + 1 ( 145 m2 ) dupleks, od 850 000 $ do 870 000 $ 1 + 1 ( 54 m2 ) z tarasem, od 295 000 $ do 400 000 $ 1 + 1 ( 118 m2 ) dupleks z sauną i tarasem 660 000 $ Odległość do znaczących obiektów: - morze i własna wyposażona plaża - 500 m - lotnisko w Antalyi - 12 km - TC Terra City - 11 km - Antalya Kaleichi - 18 km Cudowna inwestycja, bardzo płynna nieruchomość, niezrównana architektura! NA WSZYSTKICH DODATKOWYCH KWESTIACH, ABY ZAPEWNIĆ KONTAKTY WSKAŹNIKOWE!