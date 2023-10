Novye proekt s horoshey infrastrukturoy v Mahmutlare - Alaniya

Mahmutlar, Turcja

od €165,000

63 m² 1

Poddaj się: 2024

Nowy luksusowy kompleks na pierwszej linii brzegowej w Mahmutlar. Kod: 2188 Kompleks budowany jest na działce o powierzchni 6.500 m², składa się z bloków 2, a także będzie miał własne centrum handlowe. Panoramiczne okna apartamentów otworzą piękny widok na morze i Alanyę. Kompleks będzie miał piękny zadbany ogród, a także własne podziemne przejście na plażę. Nasz projekt znajduje się na pierwszej linii brzegowej, co gwarantuje cechy gatunkowe i stabilny wzrost cen. Mahmutlar to także szybko rozwijający się region inwestycyjny, w sercu Antalyi Alanyi, popularnego centrum rekreacji i życia. Odległość do centrum Alanyi wynosi 15 km, do lotniska Gazipasha 28 km. Rozpoczęcie budowy - 06/30/2022. Koniec budowy - 30.06.2024 Na sprzedaż prezentowane mieszkania z planem początkowym o powierzchni 1 + 1 63 m² mieszkań od 165 000 € do 240,00 € 2 + 1 102 m² mieszkanie od 260 000 € do 335 000 € Złożona infrastruktura: duży odkryty basen, park wodny ze zjeżdżalniami, basen dla dzieci, kryty basen z podgrzewaną wodą, łaźnia turecka, łaźnia parowa, sauna fińska, gabinety masażu, strefa relaksu, centrum fitness, sala do jogi i pilatesu, bar przy basenie, otwarty plac zabaw dla dzieci, kryty pokój zabaw dla dzieci, bilard, tenis stołowy, kino, spa, grill, nowoczesne windy, system przeciwpożarowy, centralny system satelitarny, generator, nadzór wideo, ochrona 24 / 7, zamknięty parking na 102 miejsca. Oprócz drzwi ze stali pancernej, domofon z systemem wideo, zmywalna farba na ścianach, pokrywa podłogowa do wyboru: laminat i porcelana. Sprzęt gospodarstwa domowego, klimatyzacja w każdym pokoju i ciepłe podłogi jako prezent dla każdego kupującego! Ceny od 165 000 € do 335 000 €. Kupowanie mieszkań na etapie budowy jest opłacalną inwestycją. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami. Zawsze chętnie Ci pomożemy!