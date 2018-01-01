Kvartiry v novom komplekse - rayon Mahmutlar

Mahmutlar, Turcja

od €145,000

Poddaj się: 2023

Недвижимость в Мамхутларе: квартира от застройщика Махмутлар находится в 12 км на восток от Алании, между районами Каргыджак и Кестель. Первые 500-600 м от моря – это равнина с плотной городской застройкой не более 12 этажей, здесь. Махмутлар пересекают 3 основные улицы, которые тянутся паралельно морю: набережная, Барбарости Ат. За улицей Ататюрк начинается холмистая местность, поэтому дома с удаленостью более 500-600 м от мо. Улица Барбаросс находится на расстоянии 200 м от моря и на ней расположены самые популярныекагазин. Набережная в Махмутларе имеет самый красивый вид на Аланийскую крепость и бесподобные закаты. Вдоль всей 10 км набережной проходят велосипедные и прогулочные дорожки, установлены тренажеры. На пляже в Махмутларе, преимущественно, мелкая галька и выбранные заходы в море среди больших плит. У каждого такого входа вы найдете небольшое кафе с шезлонгами и зонтиками, кабинками для переодеван. Через Махмутлар, по трем основным улицам, проходят городские автобусы, которые курсируют в сторону. Остановки находятся на расстоянии 300-500 м друг от друга. Дорога до порта и центра Алании займет не более 20 минут. Жилой комплекс в Махмутларе состоит из 2 жилых домов на 100 квартир. Этот жилой комплекс начали строить в январе 2022 года и завершат в июле 2023 года. Территория комплекса составляет 4383 кв.м. Расстояние до моря 1000 м, вы будете в пешей доступности от городской инфрастуры и, при этом, о. Это идеальное сочетание для отдыха! На территории резиденции в Махмуталре у вас много возможностей провести незабываемый отдых, даже не. Инфраструктура резиденции состоит: Бассейн во дворе с детским отделением Детская площадка в саду Беседка Мангал в зоне для барбекю Крытый бассейн для зимнего времени Кафе и бар Фитнес салон Турецкая баня – Хаммам Сауна Паровая комната Детская игровая комната Безопасность жителей и гостей комплекса обеспечит кодовый доступ на територию, и система камерви. Если вы решили купить квартиру в Алании от застройщика, то ремонт вам выполнит застройщик. Стены будут окрашены, керамический пол, установлены входные и межкомнатные двери. Вухне будет установлена встроенная мебель с гранитной столешницей, раковина, смеситель. В ванной комнате установлена мебель, душевая кабина, сантехника, душевая кабина. Вы получите ключи от своей квартиры на берегу Средиземного моря в июле 2023 ода. До этого времени вы сможете купить квартиру в рассрочку от застройщика без процентов. Первый взнос составляет 50%. Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам найти лучшую недвижимость и разработают индивидуальный план поку. Оставьте свои контакты, воспользовавшись формой на сайте.