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Kvartiry v novom komplekse - rayon Mahmutlar

Yaylali, Turcja
od
€135,000
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9
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O kompleksie

Prezentujemy nowe mieszkania w Mahmutlar. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 55 do 152 m2.Odległość do morza wynosi 1800 metrów. Mahmutlar jest najpopularniejszym obszarem, jeśli mówimy o nowych budynkach. Oto duży wybór nowych i płynnych nieruchomości, zarówno domów klasy ekonomicznej, jak i szanowanych kompleksów mieszkalnych. Kolejną niezaprzeczalną zaletą przy zakupie nowego mieszkania w Mahmutlar jest możliwość uzyskania nieoprocentowanych rat od dewelopera, nie działa we wszystkich projektach, ale nadal, warto na to zwrócić uwagę. Ogólnie rzecz biorąc, Mahmutlar jest najbardziej zamieszkałym i wygodnym miejscem do stałego życia w Alanyi. Chociaż Mahmutlar jest oddalony od centrum Alanyi, na głównych ulicach Barbaros, Ataturk i promenada są zawsze zatłoczone, infrastruktura, handel i restauracje działają przez cały rok. To autonomiczne miasto, w którym jest wszystko na całe życie i ruchliwe wakacje. 
Parametry obiektu
Rok realizacji
Rok realizacji
2023
Lokalizacja nowego budynku
Yaylali, Turcja

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Kvartiry v novom komplekse - rayon Mahmutlar
Yaylali, Turcja
od
€135,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Budynek składa się z hotelu ( z 1 do 12 pięter ) oraz apartamentów ( z 13 do 25 pięter ). Rezydencja oferuje restaurację, kawiarnię, basen, spa i centrum fitness, całodobową obsługę konsjerża, parking, pralnię chemiczną, saunę i łaźnię turecką, centrum handlowe, sala konferencyjna. Wyposażenie i wyposażenie w domu "System „inteligentnego domu” Sprzęt kuchenny Siemens Marmurowa podłoga Duże okna i wysokie sufity Lokalizacja i pobliska infrastruktura Autostrada TEM - 2 minuty Stacja metra - 1 minuta Szpital - 7 minut Uniwersytet - 10 minut Lotnisko w Stambule - 15 minut Kanał Stambułski - 15 minut
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Stay Property oferuje nowe apartamenty i bungalowy na Cyprze Północnym w regionie Gazimagusa ( Famagusta ).W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 0, 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia mieszkań wynosi od 49 do 350 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 700 metrów. Gazimagus lub Famagusta to duży obszar Cypru Północnego na wschodzie wyspy z jego historią i kulturą. Być może w żadnym innym regionie Cypru Północnego nie ma tak wielu atrakcji zebranych w jednym miejscu: fortyfikacje weneckie, starożytne miasto Salamis, zamek Othello, pałac weneckiego gubernatora itp. Miasto jest dosłownie pełne historii i, jednocześnie wrze w nim współczesne życie. Tak jasna mieszanka średniowiecznej architektury, dźwięków życia portowego, działalności handlowej i rozrywki nie pozostawi obojętnym nawet najbardziej wyrafinowanym gościom. Dzielnica posiada całą niezbędną infrastrukturę społeczną do stałego pobytu – szpitale publiczne i prywatne, instytucje edukacyjne, sklepy i centra handlowe, liczne kawiarnie i restauracje. W regionie tym mieści się jeden z największych międzynarodowych uniwersytetów na Cyprze Północnym – Uniwersytet Wschodniego Morza Śródziemnego. Cypr Północny jest jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów Morza Śródziemnego w zakresie zakupu nieruchomości przez cudzoziemców. Kupujących przyciąga łagodny klimat i najlepsze plaże na wyspie, z łagodnym piaszczystym wejściem do morza. Biorąc pod uwagę aktywny rozwój regionu oraz wzrost tempa i wielkości budownictwa mieszkaniowego, nieruchomości w regionie Gazimagusa charakteryzują się wysokim potencjałem inwestycyjnym i czynszowym.
Zespół mieszkaniowy Real estate in Mahmutlar
Zespół mieszkaniowy Real estate in Mahmutlar
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Недвижимость в Мамхутларе: квартира от застройщика Махмутлар находится в 12 км на восток от Алании, между районами Каргыджак и Кестель. Первые 500-600 м от моря – это равнина с плотной городской застройкой не более 12 этажей, здесь. Махмутлар пересекают 3 основные улицы, которые тянутся паралельно морю: набережная, Барбарости Ат. За улицей Ататюрк начинается холмистая местность, поэтому дома с удаленостью более 500-600 м от мо. Улица Барбаросс находится на расстоянии 200 м от моря и на ней расположены самые популярныекагазин. Набережная в Махмутларе имеет самый красивый вид на Аланийскую крепость и бесподобные закаты. Вдоль всей 10 км набережной проходят велосипедные и прогулочные дорожки, установлены тренажеры. На пляже в Махмутларе, преимущественно, мелкая галька и выбранные заходы в море среди больших плит. У каждого такого входа вы найдете небольшое кафе с шезлонгами и зонтиками, кабинками для переодеван. Через Махмутлар, по трем основным улицам, проходят городские автобусы, которые курсируют в сторону. Остановки находятся на расстоянии 300-500 м друг от друга. Дорога до порта и центра Алании займет не более 20 минут. Жилой комплекс в Махмутларе состоит из 2 жилых домов на 100 квартир. Этот жилой комплекс начали строить в январе 2022 года и завершат в июле 2023 года. Территория комплекса составляет 4383 кв.м. Расстояние до моря 1000 м, вы будете в пешей доступности от городской инфрастуры и, при этом, о. Это идеальное сочетание для отдыха! На территории резиденции в Махмуталре у вас много возможностей провести незабываемый отдых, даже не. Инфраструктура резиденции состоит: Бассейн во дворе с детским отделением Детская площадка в саду Беседка Мангал в зоне для барбекю Крытый бассейн для зимнего времени Кафе и бар Фитнес салон Турецкая баня – Хаммам Сауна Паровая комната Детская игровая комната Безопасность жителей и гостей комплекса обеспечит кодовый доступ на територию, и система камерви. Если вы решили купить квартиру в Алании от застройщика, то ремонт вам выполнит застройщик. Стены будут окрашены, керамический пол, установлены входные и межкомнатные двери. Вухне будет установлена встроенная мебель с гранитной столешницей, раковина, смеситель. В ванной комнате установлена мебель, душевая кабина, сантехника, душевая кабина. Вы получите ключи от своей квартиры на берегу Средиземного моря в июле 2023 ода. До этого времени вы сможете купить квартиру в рассрочку от застройщика без процентов. Первый взнос составляет 50%. Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам найти лучшую недвижимость и разработают индивидуальный план поку. Оставьте свои контакты, воспользовавшись формой на сайте.  
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