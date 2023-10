Novye kvartiry s unikalnymi vidami v rayone Kargydzhak

O kompleksie

Stay Property oferuje nowe apartamenty i wille w Kargicak. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 56 do 126 metrów kwadratowych. Odległość od morza 1800 metrów. Nowe apartamenty w Kargıjak – lasy iglaste z widokiem na morze. Jeśli potrzebujesz ciszy i spokoju, jesteś w Kargicak, to tutaj jest unikalne połączenie lasów, gór i doskonałych widoków na morze. W okolicy dominuje nowa fontanna mieszkalna, ponieważ Kargyjak jest dość aktywnie budowany z nowymi kompleksami mieszkalnymi o różnych kategoriach cenowych. Infrastruktura obszarowa: dwa supermarkety sieci Migros, również A 101, inne sklepy, stacje benzynowe, apteka, bankomaty, przystanki transportu publicznego, szkoły, park z miejscami do grillowania przy promenadzie, kemping i restauracja Perle, restauracje z różnymi kuchniami nad brzegiem morza i na całym obszarze, pizza, tureckie fast food z dostawą. Bazar rolniczy odbywa się w piątki, a bazar 1 km od placu — we wtorki w sąsiednim Mahmutlar. Wzdłuż promenady znajduje się transport, usługi taksówkowe i wynajem samochodów. Kupując nowe mieszkania w Kargyjaku, zabijasz jednym strzałem, dwa ptaki z jednym kamieniem » - inwestycja i świetne miejsce do życia lub relaksu. Ta nieruchomość nadaje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego. Aby wyjaśnić szczegóły, napisz do nas czat, zamów połączenie lub zostaw aplikację. Z przyjemnością Ci pomożemy!