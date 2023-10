Novye kvartiry v komplekse s infrastrukturoy - rayon Oba Alaniya

Marmara Region, Turcja

od €1,13M

Nowy kompleks mieszkaniowy w stylu nadmorskich willi z widokiem na Bosfor. Apartamenty są wykończone w luksusowej jakości, każdy apartament ma pomieszczenie do przechowywania i miejsca w podziemnym garażu. Na terenie kompleksu mieszkalnego znajdą się: kawiarnia, strefa rekreacyjna, mini szklarnie, ogrody, kominki na zewnątrz, baseny zewnętrzne i wewnętrzne, miejsca dla dzieci. Będą również pomieszczenia ogólnodostępne płatne za użytkowanie: spa, kino domowe, sale muzyczne i gier, sala konferencyjna, sala fitness, boisko do squasha, boisko do gry w futsal i mini boisko do koszykówki. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Projekt znajduje się w dzielnicy Kandilli, po azjatyckiej stronie miasta. Jest to jedna z najstarszych dzielnic Stambułu z widokiem na wody Bosforu. Kandilli to spokojna, spokojna okolica z kilkoma lasami miejskimi. Przystanek autobusowy - 350 m Molo Kandilli - 350 m Most Fatih Sultan Mehmed - 2,9 km Most Bosforski - 5 km