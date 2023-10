Elitnye apartamenty v novom komplekse - rayon Oba

Mahmutlar, Turcja

Cena na żądanie

40 m² 1

Poddaj się: 2020

Przedstawiamy państwu nasz własny projekt z « Zera Homes ». Poszukaj niedrogich mieszkań do wynajęcia? Lub chcesz kupić opcję budżetową na rodzinne wakacje i życie bez przepłacania za niepotrzebną infrastrukturę? Zatem nasza oferta jest dla Ciebie! Nowy kompleks jest w budowie, zaledwie 400 metrów od Morza Śródziemnego, z niskimi rachunkami za media, ale z wysokiej jakości wykończeniami, w rozwiniętej przyjaznej dla środowiska dzielnicy Alanya – Mahmutlare! Poznaj nowy kompleks mieszkaniowy « Zera Panorama 1 »! Na niezbyt dużym, przytulnym terenie kompleksu będzie dużo zieleni, odkryty basen z parasolami i leżakami, generator elektryczny. Do domu będzie opiekował się dozorca, który pomoże rozwiązać bieżące problemy. Terytorium kompleksu zostanie ogrodzone i zagospodarowane. Telewizja satelitarna będzie działać. Kompleks oferuje apartamenty 2 + 1, 1 + 1, 1 + 1 dwupoziomowe, t.e dostępność salonu z otwartym Kuchnia w stylu amerykańskim, sypialnia, łazienka, duży balkon i korytarz. Apartamenty mają przestronny układ, czyste dekoracje pod klucz, wyposażone w zestaw kuchenny, lampy punktowe. Łazienki obejmują wszystkie instalacje hydrauliczne na kluczu, dźwigi, prysznice ze szkła. Podłoga i ściany wyłożone są pięknymi kafelkami. A także zestaw słuchawkowy do łazienek i ndash; lustro i szafa. Powierzchnia mieszkań wynosi od 40 do 76 metrów kwadratowych. metry. Wszystkie apartamenty mają piękne widoki na góry Toros i miasto. Główną zaletą tej rezydencji, doskonałej lokalizacji w centrum dzielnicy Mahmutlar, jest jednocześnie bliskość morza i wspaniały nadmorski bulwar, który tak przyjemnie spaceruje i podziwia elegancką naturę Alanyi, jak a także uprawiać sport, jeździć na rowerach i biegać. W pobliżu kompleksu znajduje się rozwinięta infrastruktura miejska, która jest niezbędna do wygodnego życia: sklepy, apteki, urzędy pocztowe, kawiarnie, szpitale, banki. Jak również przystanki transportu publicznego. W soboty znajduje się bazar wyjściowy z ogromną różnorodnością warzyw, owoców, produktów wiejskich i słodyczy. A co najważniejsze, zaletą przy zakupie mieszkania na etapie budowy jest – nie jest to nieoprocentowana płatność - zapłać 30% jednocześnie, a resztę zapłać przez sześć miesięcy. Jest to bardzo opłacalna opcja zakupu nieruchomości w Turcji, ponieważ na etapie budowy cena jest o 30% niższa. Możesz wybrać dowolną opcję, z widokiem na którąkolwiek stronę świata. Podczas gdy na etapie ukończenia budowy nie ma tak wielu opcji. Budowa rozpocznie się 25 grudnia 2019 r., a zakończy w grudniu 2020 r. Project « Zera Panorama 1 » z « Zera Homes » - To miejsce dla tych, którzy wybierają mentalne, relaksujące wakacje i życie w Alanyi dla siebie i swojej rodziny. Nie przegap swojej szansy na zdobycie tego nieruchomości w Turcji! Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące życia i nieruchomości w Alanyi!