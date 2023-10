Sovremennye apartameny v stroyaschemsya proekte - rayon Oba

Avsallar, Turcja

od €98,363

55–121 m² 2

Poddaj się: 2023

Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. Plus Life Residence to nowy luksusowy kompleks mieszkalny położony na jednym z najcichszych i najwygodniejszych przedmieść Alanyi - Avsallar, nad brzegiem morza u podnóża gór Taurus, 2000 metrów od plaż. Na terenie nowoczesnego Avsallar zachowała się malownicza przyroda, piaszczyste plaże oznaczone Błękitną Flagą i czyste powietrze, ale sama wioska stała się dość nowoczesna. Podczas budowy kompleksu stosowane są wysokiej jakości importowane materiały i nowe technologie, dzięki którym kompleks będzie miał izolację termiczną, wodoodporność i izolację akustyczną. Wszystkie apartamenty zostaną wynajęte z czystym wykończeniem « », w tym najwyższej jakości zestawy kuchenne, wyposażone łazienki i łazienki. Infrastruktura kompleksu spodoba się dorosłym i dzieciom: otwarty i kryty basen z podgrzewaną wodą, zjeżdżalnie wodne, garaż i otwarty parking, plac zabaw dla dzieci, miejsce do grillowania, sauna, łaźnia turecka, fitness, generator, Internet we wspólnych obszarach, kort tenisowy, kamery monitorujące, dozorca, ochrona. Dlaczego warto z nami współpracować: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Turcji. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Wybierzemy nieruchomość ZA DARMO. - Pomożemy w przeprowadzce. - Pokażemy obiekt osobiście w Turcji lub online. - Pomożemy uzyskać status rezydenta. - Nieruchomości zagraniczne od wiarygodnych deweloperów z 3 milionów rubli. Zadzwoń lub napisz w dowolnym momencie, a my opowiemy o najbardziej dochodowych ofertach rynku nieruchomości w Turcji!