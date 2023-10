Novye kvartiry v rayone Oba Alanya

Marmara Region, Turcja

od €1,19M

Nowy kompleks mieszkaniowy w elitarnej dzielnicy Kadikoy po anatolijskiej stronie Stambułu z rezydencjami i nowoczesnymi wieżowcami. Kompleks oferuje apartamenty o różnych układach 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 o powierzchni od 117 m2 do 350 m2. Udogodnienia: odkryty basen, spa, sala bilardowa, siłownia, kawiarnia, obszar chroniony. Lokalizacja i pobliska infrastruktura 350 m do Bagdadu Avenue - popularnej ulicy handlowej 500 metrów do parku Özgürlük 800 metrów do stacji metra - linia biegnie wzdłuż całej linii brzegowej od jeziora Küçükçekmece po stronie europejskiej do miasta Gebze po stronie azjatyckiej 1,2 km do szerokiej i długiej promenady z parkami, restauracjami kuchni różnych krajów i boiskami sportowymi 4,2 km do autostrady E5 ( 7 minut jazdy samochodem ) W odległości 1-2 km znajdują się szpitale, szkoły międzynarodowe, uniwersytety, parki, restauracje