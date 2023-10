Stroyaschiysya proekt s shikarnoy lokaciey na Kleopatre

O kompleksie

Stay Property oferuje nowe apartamenty na plaży Cleopatra. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 60 do 172 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 150 metrów. Nowe nieruchomości na Kleopatrze są zawsze ekskluzywne, ponieważ nie ma tak wielu miejsc na nowe domy. Tylko tutaj jest maksymalne zapotrzebowanie na mieszkania w nowych zasobach mieszkaniowych, z reguły wszystkie nowe projekty są często sprzedawane jeszcze przed uruchomieniem kompleksu. Nie przegap unikalnej wersji nieruchomości w nowym budynku na Kleopatrze w Alanyi. Obszar ten jest uważany za elitarny, jedną z najdroższych lokalizacji na Morzu Śródziemnym. Plaża Kleopatra o długości 2,5 km wyróżnia się wygodnym brzegiem z przyjemnym piaskiem w dotyku, ma znak jakości « Niebieska flaga » i w pełni ją uzasadnia. Infrastruktura Kleopatry: sklepy, supermarkety, butiki, rynki, usługi, salony, biura, szpitale, apteki. Istnieje również wiele szkół, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Ta nieruchomość nadaje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego. Aby wyjaśnić szczegóły, napisz do nas czat, zamów połączenie lub zostaw aplikację. Z przyjemnością Ci pomożemy!