Novye apartamenty v ekologicheski chistom rayone Avsallar - Alaniya

Bahtili, Turcja

od €245,777

60–135 m² 2

Poddaj się: 2024

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Loft Prive – to nowy kompleks mieszkaniowy położony w zachodniej części najbardziej prestiżowej i tętniącej życiem dzielnicy Konyaalta. Dzielnica Konyaalti — na zachodzie Antalyi. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta, ze wspaniałymi wyposażonymi plażami i nadmorskim terenem rekreacyjnym, które można nazwać najlepszym w Turcji. Obszar ten jest idealny nie tylko do rekreacji, ale także do stałego pobytu w Antalyi. Projekt Loft Prive będzie zlokalizowany na działce o powierzchni 3371 m2, z czego 2611 m2 to zadbana zieleń, 760 m2 - powierzchnia mieszkalna i infrastruktura kompleksu o powierzchni 400 m2. Wyjątkowość Loft Prive leży nie tylko w dogodnej lokalizacji w zachodniej części najbardziej prestiżowej i tętniącej życiem dzielnicy Konyaalta, ale także w pobliżu naturalnych piękności Antalyi ze wspaniałymi widokami na góry Taurus z okien. Infrastruktura: - parking podziemny; - Otwarty parking; - 24-godzinna ochrona ( 24/7 ); - lobby / recepcja; - odkryty basen z leżakami i parasolami; - basen dla dzieci; - pasek basenu; - centrum fitness; - centrum spa; - strefa wypoczynku; - Pokój gier ( Ping-Pong, hokej na stole, piłkarzyki ); - sala bilardowa; - pokój zabaw dla dzieci; - plac zabaw; - architektura krajobrazu; - System nadzoru wideo. Uzyskaj więcej informacji na temat zakupu mieszkania na czacie lub telefonicznie. Zadzwoń lub napisz!