Kvartiry premium-klassa v rayone Avsallar

Karakocali, Turcja

od €83,000

Dzięki niesamowitemu wyglądowi zewnętrznemu ta nieruchomość w Alanyi jest pełna architektonicznych cech natury i zielonego otoczenia. Te apartamenty z pięknymi tarasami z widokiem na basen lub zielone otoczenie. Dlaczego warto kupić tę nieruchomość w Alanyi? -W dobrej okolicy - Bogate funkcje mieszkaniowe - Dobra okazja inwestycyjna Nowocześnie zaprojektowana nieruchomość położona w Oba, Alanya Ta nowo wybudowana nieruchomość znajduje się w Oba, Alanya, jednej z najbardziej tętniących życiem dzielnic Alanyi. Oba oferuje świetne oferty inwestycyjne dla nabywców nieruchomości. Oba znajduje się zaledwie 4 km od centrum Alanyi i staje się nowym centrum Alanyi z centrum handlowym, ładnym bulwarem i udogodnieniami socjalnymi. Alanya oferuje standardy jakości i spokoju życia z pięknymi plażami, górami i życiem w mieście. Nowa nieruchomość w Alanyi Turcja znajduje się zaledwie 1 km od plaży, w pobliżu przystanku autobusowego, lokalny bazar, stadion piłkarski, szpital, szkoła międzynarodowa, restauracje i kawiarnie. Nieruchomość Alanya na sprzedaż 4 km do centrum Alanyi, 40 km do lotniska Gazipaşa i 130 km do lotniska w Antalyi Nowa nieruchomość w Alanyi z zapierającymi dech w piersiach widokami na miasto w poszukiwanej dzielnicy Alanya, z bogatymi obiektami mieszkalnymi, takimi jak basen, siłownia, sauna, łaźnia parowa Cechy zewnętrzne Alanya Real Estate Basen wewnętrzny Basen odkryty Basen turecki Centrum fitness Basen BarPergolas Kamery monitorujące Sala gierMini-ClubCaretakerWi-fiPlac zabaw dla dzieci Pokój relaksowy Rodzaj apartamentu i cechy nowej nieruchomości 1Apartamenty + 1 i 2 + 1 dostępne w kompleksie mieszkaniowym. w apartamencie z jedną sypialnią zakwaterowanie jest podzielone na hol wejściowy, taras z widokiem na basen i ogród, jedna sypialnia i jeden salon na otwartym planie zw pełni wyposażoną kuchnią i prysznicem.