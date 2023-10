Novye apartamenty v proekte biznes-klassa - rayon Avsallar Alaniya

Karakocali, Turcja

od €185,000

Oba Crown istnieje 11 bloków i jest blisko nowego szpitala i miasta. Coplex ma centrum fitness, jacuzzi, kryty basen itp... Kompleks apartamentów położony jest na działce o powierzchni 10000 m2 z ogrodem krajobrazowym i atrakcjami towarzyskimi. Doskonałe mieszkanie w Alanyi, Oba w ładnej lokalizacji Ten doskonały luksusowy apartament w Alanyi, Oba w pobliżu nowego szpitala, Koçtaş, metra i głównej drogi. Możesz łatwo dojść do plaży i kawiarni. lokalizacja tego mieszkania jest jedną z największych zalet. Jasne, przestronne mieszkanie w ekskluzywnej dzielnicy mieszkalnej Oba w Alanyi. Mieszkanie jest idealne dla rodzin i chcących określonego dochodu z wynajmu. Łatwo jest wynająć to mieszkanie ze względu na lokalizację i wyposażenie. Luksusowe apartamenty w Alanyi oferują salon, jadalnię i kuchnię na otwartym planie z 2 sypialniami, 2 łazienkami i 2 balkonami. W salonie znajduje się piękna otwarta kuchnia z szafką z farbą do jeziora i salon prowadzący z dużego tarasu, na którym można napić się kawy w śródziemnomorskim klimacie. Wysokiej jakości ceramika jest pokryta podłogą. Basic Apartment Firma z branży nieruchomości znajduje najlepszą możliwą nieruchomość pod każdym względem. Skontaktuj się z naszymi menedżerami sprzedaży, aby znaleźć swój dom wakacyjny w Alanyi, Turcja Sauna Turecka kąpiel duży basenTennis courtGeneratorwater slajd Centrum fitnessJacuzziPółka dla dzieci 24/7 ochrona Okno z podwójnymi szybami