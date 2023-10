Novye apartamenty na zavershayuschem etape stroitelstva v rayone Avsallar

Elvanli, Turcja

od €54,000

70 m² 1

Poddaj się: 2024

OBSŁUGA MIESIĄCA 22 Nieruchomości w Turcji Mersin Drodzy przyjaciele! Agencja nieruchomości “ Well Homes Gayrimenkul ” ma przyjemność zaprezentować nowy projekt jednego z najlepszych deweloperów miasta Mersin « MARSHALL »! Nowy kompleks klasy komfortu w rejonie Tomyuk, 550 metrów od Morza Śródziemnego. Piękna lokalizacja do relaksu i stałego pobytu. W pobliżu plaży Arpachbakhshish 40 minut do centrum Mersin 武 Apartamenty: 1 + 1 ( brutto 70m2 / netto 55m2 ) 2 + 1 ( brutto 110 m2 / neto 88m2 ) 3 + 1 ( brutto 140m2 / netto 116m2 ) Funkcje projektu: Duże terytorium ( 26000 m ² ) Kompleks składa się z pięciu 12-piętrowych bloków Projekt mieszkania Parking otwarty Pula Park wodny Hamam Sauna Sala fitness Kino Hall Pęd grillowy Otwarty plac zabaw Obszary rekreacji Nadzór wideo 24/7 Terytorium krajobrazowe Bezpieczeństwo 24/7 Pumeks odporny na temperaturę Inteligentny system wind Wewnętrzne urządzenie sygnalizacji pożaru Pełny generator System gazu ziemnego Cechy wewnętrzne: Pułap żandarmerii Szafki kuchenne Szafa Szafki łazienkowe Podkładka z granitu Stalowe drzwi wejściowe Okna z podwójnymi szybami do okien PCV Farba importowa na bazie krzemu Uwolnienie ścian korytarza wejściowego Instalacja wodno-kanalizacyjna 1. klasy Prysznic 1. klasy Parkiet rozprysków 10 mm Szklane szyny balkonowe Głęboko dostępne sieci sklepów, kawiarni, piekarni, aptek, przystanków autobusowych, stacji benzynowej, szpitala państwowego, bazaru '' Na plażę 550 metrów Koszt: 1 + 1 od 54.000 € 2 + 1 od 78.000 € 3 + 1 od 99.000 € Oferta: czerwiec 2024 r. Oferta specjalna dla klientów Well Homes Gayrimenkul: • Cena od dewelopera • Rata 0% przez 22 miesiące • Pierwsza rata 50% • Obsługa transakcji • Usługa posprzedażna Pamiętaj, aby zarezerwować mieszkanie, gdy jesteś dostępny. W przypadku problemów z nieruchomościami napisz i zadzwoń: Anastasia