Penthausy v novom komplekse - rayon Avsallar

Avsallar, Turcja

od €121,000

Szmaragdowy Raj przeznaczony dla osób, które chcą czuć się komfortowo. Emerald Paradise znajduje się w Avsallar, która jest domem dla najpiękniejszej plaży Alanyi. Avsallar znajduje się 22 km od centrum Alanyi i jest obszarem, w którym znajduje się wiele 5-gwiazdkowych hoteli, klubów plażowych i luksusowych rezydencji. Avsallar jest najszybciej rozwijającym się obszarem najbardziej odpowiednim dla inwestycji Alanyi i Antalyi. Avsallar znajduje się w pobliżu nowych centrów handlowych, restauracji i tętniącego życiem codziennego życia. To tylko dziesięć minut spacerem od apartamentów do najpiękniejszej plaży Alanyi, która znajduje się 900 metrów od hotelu. Kolejną zaletą Avsallar jest to, że jest tylko 50 minut od lotniska Alanya-Gazipaşa. Lotnisko Gazipaşa rozwija się każdego roku, a coraz więcej lotów staje się dostępnych dla wielu różnych krajów, co zwiększa również wartość ekonomiczną tego obszaru. Emerald Paradise będzie się składać z 234 mieszkań. Projekt składa się ze 144 apartamentów z jedną sypialnią, 64 sypialni ( wszystkie z łazienkami ) i 26 apartamentów na najwyższym piętrze. Dostępne są takie udogodnienia, jak siłownia, centrum spa dla zdrowia i odnowy biologicznej, restauracja, pokój gier, kino, kort tenisowy, klub dla dzieci, baseny, miejsce do grillowania i sklep. Umieścił dzieci na placu zabaw, korcie tenisowym i grillu, i zostały umieszczone 3 metry niżej niż gatunek, dzięki czemu hałas nie przeszkadza opalającym się i odpoczywającym przy basenie. Również ten projekt będzie miał podziemny parking dla mieszkańców posiadających własne samochody. Aby uzyskać więcej informacji o Emerald Paradise, możesz zadzwonić lub napisać do naszej firmy, a my postaramy się zrealizować Twoje marzenie