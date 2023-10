Novye apartamenty na 1 beregovoy linii v elitnom rayone Kestel

Karakocali, Turcja

od €175,000

76–135 m² 5

Poddaj się: 2023

NOWY kompleks LIFE - Alanya, oba Przedstawiamy Państwu nowy ultranowoczesny kompleks, którego budowę rozpoczęliśmy w Alanyi w regionie Oba, zaledwie 1,8 km od Morza Śródziemnego. Infrastruktura społeczna dzielnicy znajduje się w odległości spaceru od kawiarni, supermarketów, szkół, placówek medycznych. Kompleks to nowoczesny dom z wysokiej jakości oświetleniem artystycznym. W centrum terytorium będą fontanny światło-dynamiczne. Kompleks ma 3 bloki - 5 pięter 80 mieszkań Powierzchnia działki wynosi 5001 mkw. 1 + 1 o powierzchni 50 mkw. do 55 mkw., 2 + 1 o powierzchni 75,5 mkw. do 80 mkw., 2 + 1 dupleks o powierzchni od 95 mkw. 4 + 1 dupleks o powierzchni od 135 mkw. STATUS KOMPLEKSOWY: 1,8 metra do morza 1 km od szpitala państwowego 400 metrów do nowej autostrady Antalya-Mersin 1,5 km do hipermarketu metra 4 km. od centrum Alanyi 35 km od międzynarodowego lotniska Alanya – Gazipasha 135 km od międzynarodowego lotniska w Antalyi INFRASTRUKTURA KOMPLEKSU: basen odkryty kryty basen łaźnia turecka sauna siłownia fitness na świeżym powietrzu gabinet masażu pokój gier park dla dzieci zamknięty pokój zabaw dla dzieci kawiarnia i restauracja sala konferencyjna usługa transferu na plażę pokój relaksacyjny arbory na terytorium miejsce do grillowania złożone usługi ranger bezpieczeństwo 7/24 i kamery monitorujące wideo otwarty parking generator elektryczny ogrodzony teren W KOSZTIE KWARTAŁU ZAWIERA: Drzwi ze stali wejściowej Drzwi wewnętrzne Zestaw kuchenny z blatem Płytki ceramiczne podłogowe – Ściany pomalowane farbą ekologiczną Przesuwne drzwi balkonowe, profil aluminiowy Okna wykonane z wysokiej jakości PCV. Oświetlenie podstawowe i punktowe Wyposażona łazienka z instalacją wodną, meblami i prysznicem Ustalenia dotyczące klimatyzacji Telewizja kablowa Gniazdka elektryczne we wszystkich pokojach i na balkonach Data rozpoczęcia: luty 2022 r Data zakończenia: czerwiec 2023 r Ten projekt łączy jakość, komfort i dostępność. Na początku budowy masz możliwość zakupu mieszkań po okazyjnej cenie z nieoprocentowanymi ratami przed końcem budowy. Początkowa rata 50%.