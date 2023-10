Uyutnye kvartiry v novom ZhK - rayon Avsallar

Karakocali, Turcja

od €80,000

47–162 m² 3

Poddaj się: 2023

OGRÓD PAMIĘCI Ten projekt zostanie ukończony w lutym 2023 r Moderacja tego projektu obejmuje: - basen zewnętrzny -Sauna -Gym -Plac zabaw dla dzieci -Lobby -Pokój do grillowania Odległość od morza 2,5 km + Transfer do morza Odległość do centrum Alanyi 5 km Projekt wnętrza mieszkania: -60 i razy; 120 granitowych podłóg -Własne szafki kuchenne Granitowe blaty w kolorze czarnej gwiazdy Galexi -Wizolowane okna - Specjalnie opracowane stalowe drzwi z wizjerem - Specjalnie opracowane lakierowane drzwi wewnętrzne -Kabina prysznicowa wykonana ze szkła hartowanego -Hilton zlew Obejmuje jednostki z sypialnią i powierzchnią 47 m ² oraz cena 80 000 euro Jednostki dwupoziomowe z dwiema sypialniami i powierzchnią 119 m ² oraz cena 127 000 euro Jednostki mailette z trzema sypialniami i powierzchnią 162 m ² i cena 180 000 euro UWAGA: Możesz płacić w ratach i 30% depozytu