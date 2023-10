Investicionnyy proekt v rayone Payallar po vygodnym cenam

Marmara Region, Turcja

od €232,605

Poddaj się: 2025

Projekt Luxera Towers znajduje się po europejskiej stronie Stambułu, szczególnie w środku Basin Express Road, która znana jest z dużej wartości inwestycyjnej. Funkcje projektu : Projekt budowany jest na powierzchni 17 000 metrów kwadratowych Projekt składa się z dwóch wież o wysokości 26 pięter W sumie jest 369 mieszkań i typów dostępnych pomiędzy 1 + 1 66,31 M2 - 87,09 M2 246 065,00 USD - 325 457,00 USD - 2 + 1 100,95 M2 - 137,56 M2 340 688,00 USD - 540 777,00 USD - 3 + 1 181,97 M2 - 243,91 M2 529 284,00 USD - 865 816,00 USD - 4 + 1 293,43 M2 - 298,75 M2 1 009 065,00 USD - 1 083 777,00 USD Różne rozmiary, apartamenty z tarasem, zielone ogrody i charakterystyczne widoki Projekt zawiera centrum handlowe składające się z 87 sklepów między markami, restauracjami i kawiarniami, co jest cechą niedostępną w wielu projektach Projekt Luxera Towers jest jednym z szeregu projektów uruchomionych przez Luxera Construction, która ustanowiła szereg projektów w tym regionie, a mianowicie: luxera meydan, luxera bahçelievler, luxera güneşli, Luxera Residation Realizacja projektu po 30 miesiącach stycznia ( 2025 ) Projekt Luxera Towers jest daleko: 10 km od lotniska Ataturk. 3 minuty od stacji metra. 5 minut od TEM wysoko 4 km od głównej drogi E5 30 minut od nowego lotniska w Stambule. Usługi projektowe Projekt jest zabezpieczony centrum handlowe 24/7 Kryty i odkryty basen Siłownia Sauna i łaźnia parowa Pokój do masażu Pokój gier Sala konferencyjna Taras na spotkania i uroczystości Parking dla projektu. Prywatne balkony do każdego mieszkania. Izolowanie dźwięków .Korty piłkarskie, tenisowe i koszykówki Ogrody do gier dla dzieci Standardowe specyfikacje odpowiednie dla trzęsień ziemi Płatność gotówką lub ratami z zaliczką w wysokości 50% i ratami do 18 miesięcy Дополнительные услуги При покупке предоставляется ВНЖ Возможен онлайн-показ Возможна удалённая сделка Финансовые показатели Возможна рассрочка платежа Срок договораот 2 022 до 2 025 лет Проект расположен в европейской части Стамбула, а именно в середине Basin Express Road, которая известна свокей высо. Особенности проекта: * Проект строится на земельном участке площадью 17000 квадратных метров. * Проект состоит из двух башен высотой 26 этажей * Всего у нас есть 369 квартир и типов, доступных между - 1 + 1 - 2 + 1 - 3 + 1 - 4 + 1 Разных размеров, апартаменты с террасой, зелеными садами и характерными видами * Проект содержит коммерческий центр, состоящий из 87 магазинов между брендами, ресторанами итфе. * Сдача проекта через 30 месяцев января ( 2025 г. ) Проект далеко: • 10 км от аэропорта Ататюрк. • 3 минуты от станции метро. • 5 минут от шоссе TEM. • 4 км от главной дороги E5. • 30 минут от нового аэропорта Стамбула. Услуги проекта: • Проект находится под круглосуточной охраной. • Торговый центр • Крытый и открытый бассейны • спортзал • Сауна и парная • массажный кабинет • Игровая комната • Комната для переговоров • Терраса для посиделок и торжеств • Автостоянка для проекта. • Отдельные балконы для каждой квартиры. • Изоляция звуков. • Футбольные, теннисные и баскетбольные площадки • Сады для детских игр • Стандартные характеристики, подходящие для землетрясений План оплаты: * Оплата наличными или в рассрочку с первоначальным взносом 50% и рассрочкой до 18 месяцев