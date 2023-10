Investicionnyy proekt v rayone Payallar - Alaniya

Mersin, Turcja

od €64,280

70–92 m² 2

Poddaj się: 2023

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Emerald Homes to nowy projekt, który z powodzeniem połączył wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu. Kompleks znajduje się w młodej i najbardziej obiecującej dzielnicy Tomuk. Dzięki przemyślanemu projektowi każde mieszkanie ma wygodny układ. Jedną z głównych atrakcji Emerald Homes jest dostępność apartamentów z ogromnym tarasem z eleganckim widokiem na morze. Jeśli szukasz spokojnego i spokojnego miejsca z pięknymi krajobrazami na morzu i w górach, ten projekt jest dla Ciebie. Kompleks składa się z jednego bloku o układzie mieszkania 1 + 1, 2 + 1. Odległość do morza, z czystą plażą i promenadą, wynosi zaledwie dwieście metrów. Cały układ kompleksu został zaprojektowany z myślą o komfortowym i wygodnym pobycie. Istnieją opcje z dwoma balkonami i łazienkami, a właściciele górnego piętra stają się właścicielami ogromnych tarasów z widokiem na morze i góry. Infrastruktura: - Bezpieczeństwo, nadzór wideo; - Basen, basen dla dzieci; - Generator; - Otwarty parking; - boisko sportowe; - strefa grillowa; - Rozmowy; - Plac zabaw. Lokalizacja: Tomyuk – raj, dla tych, którzy wolą spokój zgiełku miasta, szerokie nasypy do spacerów i uprawiania sportu, łatwo dostępne sieci handlowe, obszar ten jest popularny wśród rosyjskojęzycznej populacji. Tomiuk należy do dzielnicy Erdemli, do której centrum można dojechać środkami transportu publicznego w 10 minut. Autobus i minibusy stale kursują do miasta Mersin, czas podróży 30 minut. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy!