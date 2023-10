Uyutnyy dom u morya v Alanii - Kestel

Ciplakli, Turcja

od €156,000

104 m² 1

Poddaj się: 2023

Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. PARADISE GARDEN 1 to elitarny, niski kompleks mieszkaniowy położony w prestiżowej, nowoczesnej dzielnicy Alanyi — Oba. Oba – to najbliższy obszar od centrum Alanyi, w zaledwie 10 minut autobusem można dostać się do centralnej części miasta. Przytulną atmosferę tworzy piękna promenada, zielone place i parki, tereny dziecięce i sportowe. Dzielnica Oba znajduje się na wybrzeżu, plaże są czyste, zadbane i przyjazne dla środowiska. Dzięki tym wskaźnikom przyznano im « Błękitną Flagę ». Mieszkania do wynajęcia: Ściany ozdobione są gipsowym tynkiem, sufitami podwieszanymi, płytkami ceramicznymi na podłodze, drzwiami wewnętrznymi, metalowymi drzwiami przednimi, podwójnymi szybami z PCV, wyposażoną kuchnią, w pełni wyposażoną łazienką. Istnieje również dostęp do Internetu w miejscach publicznych i centralny system satelitarny. Wszystkie apartamenty będą miały klimatyzację. Infrastruktura: - Wi-Fi; - grill; - basen; - bezpieczeństwo; - generator; - nadzór wideo; - łaźnia parowa; - ogród; - siłownia; - łaźnia turecka. Dlaczego warto z nami współpracować: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Turcji. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Wybierzemy nieruchomość ZA DARMO. - Pomożemy w przeprowadzce. - Pokażemy obiekt osobiście w Turcji lub online. - Pomożemy uzyskać status rezydenta. - Nieruchomości zagraniczne od wiarygodnych deweloperów z 3 milionów rubli. Zadzwoń lub napisz do nas, opowiedz nam o najbardziej dochodowych projektach zagranicznych nieruchomości już dziś!