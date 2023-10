Novye kvartiry ot zastroyschika v rayone Oba s vidom na gory

Ciplakli, Turcja

od €104,200

Aramis Terrace 2 to elegancki apartament z dużym tarasem w Alanyi. Jeśli szukasz luksusowego nowoczesnego mieszkania w Alanyi z dużym tarasem, jest to właściwy czas. Ponieważ cena jest ceną stałą obejmującą wszystkie opłaty, czyn i opłaty za dokumenty. Subskrypcje tytułów, elektryczne i wodne są bezpłatne. Aramis Terrace II znajduje się w dzielnicy Cikcilli, około 1 km od plaży i około 3 km od centrum Alanyi. Dzielnica znana jest z zielonych i żyznych pól. Świetna okazja do nabycia dużych tarasów nowoczesnych domów w Alanya Aramis Terrace II składa się z 68 mieszkań. Elegancka, nowoczesna fasada wskazuje, że jest to zupełnie nowy typ mieszkania wakacyjnego. Elegancki, przemyślany, wyrafinowany bez kompromisów. Dwie panoramiczne windy umożliwiają dostęp do schodów na wszystkich poziomach. Wszystkie apartamenty mają duże tarasy zaprojektowane do życia na zewnątrz z przepięknym basenem, ogrodem i widokiem na morze. Powierzchnia tarasu wynosi do 130 m2 pojedynczych mieszkań. Każde mieszkanie zostało zaprojektowane indywidualnie przez wybranego architekta dla wygodnego i nowoczesnego życia. Wszystkie apartamenty mają obfite naturalne światło z dużymi aluminiowymi przesuwanymi drzwiami od podłogi do góry. Kuchnie są zintegrowane z salonem i wspaniałym tarasem. Ośrodek jest pięknie położony na zboczu wzgórza, zaledwie 3 km na wschód od centrum Alanyi, a plantacje bananów są sąsiadami. Minimalny ruch, spokój i cisza, a jednocześnie bardzo centralny. Taras Aramis znajduje się w odległości spaceru od wszystkiego, co chcesz. Zakład ma głównie mieszkańców Norwegii i zawiera szereg udogodnień, dzięki którym pobyt będzie przyjemny zarówno dla młodych, jak i starszych. – Recepcja – 5 basenów – Prysznic i WC przy basenie – Basen dla dzieci – Jacuzzi – Fitness – Sauna – Kino – Plac zabaw – Miejsce do grillowania – 2 zewnętrzne windy w budynkach – Parking samochodowy – 24/7 zabezpieczeń – Dozorca – Szafki kuchenne w białym połysku ze zintegrowanymi urządzeniami i marmurowym blatem – Duże szklane fasady wychodzą na taras z salonu i sypialni – Ogrzewanie podłogowe w łazienka, korytarz i salon – AC w salonie i we wszystkich sypialniach – Sejf elektroniczny. Zapraszamy do kawy na pięknych tarasach! To zupełnie nowy typ mieszkania wakacyjnego.