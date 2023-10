Apartamenty v uyutnom zhilom komplekse s infrastrukturoy - Gazipasha

Marmara Region, Turcja

od €301,837

134–141 m² 2

Poddaj się: 2024

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Referans Beylikduzu to nowy luksusowy projekt zlokalizowany na 31 000 m2, z czego 70% to krajobraz i tereny zielone. Apartamenty oferują widok na miasto, morze i widok na krajobraz. Infrastruktura: - strefa wypoczynku; - odkryty basen; - Kryty basen; - plac zabaw dla dzieci; - platforma koszykówki; - Ogród lawendowy i oliwny; - Przedszkole; - Ogrody; - sauna, hamam; - centrum fitness; - 24-godzinny system bezpieczeństwa. Lokalizacja: Do morza – 3 minuty; Marmara Park – 5 minut; Do Taksim – 45 minut; Nowe lotnisko w Stambule – 45 minut. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych obiektów w Turcji dla Twojego budżetu i życzeń!