Proekt premium klassa s shikarnymi vidami na vsyu Alaniyu

Ciplakli, Turcja

od €169,000

-Aramis Terrace to wyjątkowy i luksusowy projekt apartamentu z tarasem w Alanyi, położony w dzielnicy Cikcilli. Ten nowoczesny apartament z dużym tarasem znajduje się zaledwie 1,3 km od plaży i około 3 km od centrum Alanyi. Dzielnica znana jest z zielonych i żyznych pól. To luksusowe życie w naturze! Wszystkie apartamenty zostały zaprojektowane tak, aby dysponować dużym nowoczesnym tarasem i zapewnić obfite światło dzienne dzięki dużym przesuwanym drzwiom z podwójnymi szybami od podłogi do góry. To luksusowe życie w naturze! Wszystkie apartamenty zostały zaprojektowane tak, aby dysponować dużym nowoczesnym tarasem i zapewnić obfite światło dzienne dzięki dużym przesuwanym drzwiom z podwójnymi szybami od podłogi do góry. Możliwość Aramis Terrace Teraz obejmuje podatek od znaczków z tytułu aktu prawnego! Przy zakupie tego mieszkania sprzedawca zapłaci podatek skarbowy i nie zapłacisz żadnej dodatkowej prowizji pośrednikowi w obrocie nieruchomościami. Ośrodek jest pięknie położony na zboczu wzgórza, zaledwie 3 km na wschód od centrum Alanyi, a plantacje bananów są sąsiadami. Minimalny ruch, spokój i cisza, a jednocześnie bardzo centralny. Apartamenty z tarasem w Alanyi znajdują się w odległości spaceru od wszystkiego, co chcesz. jest to pełny obiekt, więc ty i twoja rodzina będziecie zajęci czymś Ogólne informacje o Alanya Aramis Terrace apartamenty Aramis Terrace znajduje się w dzielnicy Cikcilli, około 1 km od plaży i około 3 km od centrum Alanyi. Dzielnica znana jest z zielonych i żyznych pól. Aramis Terrace składa się z 26 mieszkań. Elegancka, nowoczesna fasada wskazuje, że jest to zupełnie nowy typ mieszkania wakacyjnego. Elegancki, przemyślany, wyrafinowany bez kompromisów. Dwie panoramiczne windy umożliwiają dostęp do schodów na wszystkich poziomach. Zakład ma tylko mieszkańców Norwegii i zawiera szereg udogodnień, dzięki którym pobyt będzie przyjemny zarówno dla młodych, jak i starszych. Kontrakty futures ogólne – Recepcja – 2 baseny – Prysznic i WC przy basenie – Basen dla dzieci – Jacuzzi – Salon fitness – Sauna – Sala kinowa – Plac zabaw – Miejsce do grillowania – 2 zewnętrzne szklane windy w budynkach – Parking – Bezpieczeństwo 24/7 – Dozorca Ta stylowa nieruchomość jest gotowa do wprowadzenia się ze wszystkimi meblami i wyposażeniem. Mieszkanie jest bardzo wysokie i przestronne na 5. piętrze obiektu. Istnieją 2 duże tarasy, które oferują możliwość cieszenia się słońcem i widokami, gdy tylko zechcesz - wszystko, co można zobaczyć na zdjęciach, podąża za rezydencją na wyprzedaży. Przyszłości mieszkania – W pełni umeblowane i wyposażone zasłony mechaniczne w całym mieszkaniu – Salon z sofą, stolik kawowy, Regał telewizyjny z płaskim telewizorem – Szafki kuchenne w białym połysku ze zintegrowanymi urządzeniami i marmurowym blatem – Pełne wyposażenie w kuchni – 2 sypialnie z podwójnymi łóżkami i szafą – Pralka – Duże szklane fasady wychodzą na taras z salonu i sypialni – 2 duże tarasy – 27 m2 i 16 m2 – Meble ogrodowe na obu tarasach – Ogrzewanie podłogowe w łazienka, korytarz i salon – AC w salonie i we wszystkich sypialniach – Sejf elektroniczny