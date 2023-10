Novyy proekt s bogatoy infrastrukturoy v rayone Gazipasha Alaniya

Gazipasa, Turcja

od €116,630

Poddaj się: 2023

Projekt inwestycyjny na początku budowy. Początkowy wkład w wysokości 50%, pozostała kwota raty w równych ratach do końca okresu budowy. Z przyjemnością przedstawiamy nowy projekt inwestycyjny z własną infrastrukturą. Położony w dzielnicy Gazipasha, zaledwie 700 metrów od turkusowych fal Morza Śródziemnego. Rezydencja to jeden ośmiopiętrowy budynek z zamkniętym terytorium i doskonałą infrastrukturą społeczną. Gazipasha — to nazwa raju ukryta między zielenią gór Taurus a turkusowymi tonami Morza Śródziemnego, zielonym naszyjnikiem ogrodów bananowych. Zajęte terytorium rezydencji wyniesie 3982 m2. Liczba mieszkań — 91. Data rozpoczęcia — 02/01/2023 Data zakończenia budowy — 31.12.2023 Układy mieszkań: Apartamenty z jedną sypialnią 1 + 1, o powierzchni 51 m2 Dwupoziomowe trzypokojowe penthouse 2 + 1, o powierzchni 100 m2 Informacje o apartamencie: Sprzątanie Łazienka jest w pełni wyposażona w hydraulikę i prysznic Sufity zawieszenia Nowoczesne drzwi wewnętrzne Nowy projekt inwestycyjny w Gazipasha zostanie wyposażony w pełną infrastrukturę, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Wszystkie apartamenty z czystą dekoracją, łazienkami i wyposażoną kuchnią. Złożona infrastruktura: Basen odkryty Basen dla dzieci Restauracja / kawiarnia Kino Pokój do masażu Pokój parowy Salt room Łaźnia turecka Sauna Centrum fitness Kort koszykarski Kort tenisowy Bilard Pokój zabaw dla dzieci Plac zabaw Miejsce do grillowania zadbany teren zielony Concierge Bezpieczeństwo 24/7 Nadzór wideo 24/7 Otwarty parking Windy Generator Odległość od morza: 700 metrów O obszarze: Gazipasha to szybko rozwijający się obszar, w którym istnieje już infrastruktura miejska niezbędna do pełnoprawnego pobytu, ustanowiono połączenia transportowe. I oczywiście główną zaletą i zaletą regionu Gazipasha jest lotnisko międzynarodowe, a także niesamowita przyroda. Gazipasha ma przestronną plażę bez tłumów ludzi, przytulne kawiarnie, piękną promenadę. Jest też wyjątkowa plaża z ciepłymi basenami z kamiennymi blokami, pięknymi miejscami w skalistej okolicy, na które z entuzjazmem oglądałeś zdjęcie w Internecie. Możesz nurkować z maską, rybą, pływać, uprawiać sporty wodne, biegać wzdłuż morza w spokojnej atmosferze, jeździć na rowerze. Zadzwoń lub napisz we wszystkich interesujących kwestiach. Z przyjemnością odpowiemy i doradzimy.