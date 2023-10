Kvartiry s vidom na more v privlekatelnom rayone Oba

Mahmutlar, Turcja

od €183,000

Główną cechą projektu jest dogodna lokalizacja, zaledwie 50 metrów od Morza Śródziemnego, co czyni go jeszcze bardziej płynnym na rynku nieruchomości. Ten nowy kompleks mieszkaniowy zostanie zbudowany na działce o powierzchni 10 000 m2, która obejmie 3 bloki mieszkalne o 12 piętrach z 337 luksusowymi apartamentami. Ponadto, dla maksymalnego komfortu przyszłych mieszkańców, zapewniona zostanie bogata infrastruktura społeczna i prywatna plaża z bezpłatnymi leżakami i parasolami. • 1 + 1 ( 57-60 M2 ) • 2 + 1 ( od 88 M2 ) • Penthouse Underpass na plażę Prywatna plaża z bezpłatnymi leżakami i parasolami Odkryty basen z dużym parkiem wodnym Kryty basen z podgrzewaną wodą i mini park wodny Sauna Turecka łaźnia turecka Rzymska łaźnia masażu Pokój zabaw Siłownia Pokój gier ( bilard, tenis stołowy ) Pokój zabaw dla dzieci Pokój biznesowy do prezentacji Recepcja 24/7 Restauracja Lobby bar Miejsce do grillowania Plac zabaw dla dzieci Kort tenisowy Plac zabaw dla koszykówki Pole golfowe Parking podziemny parking zewnętrzny Generator elektryczny Wi-Fi w miejscach publicznych Bezpieczeństwo 25/7 i nadzór wideo Ruch w wózkach golfowych wokół kompleksu Kort tenisowy Plac koszykówki Altany i miejsce do grillowania Do końca budowy kompleksu obowiązuje nieoprocentowany plan ratalny z zaliczką w wysokości 30%. Apartamenty na etapie wykopalisk są uważane za bardziej atrakcyjne pod względem ceny - są tańsze niż gotowe mieszkania. Według ekspertów różnica w cenie może sięgać od 10% do 50% Rozpoczęcie budowy: 15.05.2021 Zakończenie budowy: 23.03.2023