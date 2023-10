Novyy proekt v rayone Kleopatra - Alaniya

Marmara Region, Turcja

od €420,000

Poddaj się: 2022

Główne cechy Cena sprzedaży 420 000 € Cena za mkw. 6 000 € Powierzchnia 70 m2 Łączna liczba pokoi 2 Liczba sypialni 1 Liczba łazienek 1 Piętro 3 Etap budowy Nowy dom Rok budowy 2022 Obiekt został wynajęty Adres Turcja, Stambuł Lokalizacja w dużym mieście Dodatkowe usługi Przy zakupie obywatelstwo jest przyznawane Możliwy wyświetlacz online Możliwa zdalna transakcja Projekt jest pierwszym kompleksem w Europie. 320 luksusowych rezydencji zaprojektowanych przez Wanda Design Institute wznosi się ponad 32 piętra. Rezydencje będą wynajmowane przez hotel jako pomieszczenia mieszkalne. Rezydencje zapewnią komfort luksusowego domu, a także wyjątkowe usługi i udogodnienia wysokiej klasy hotelu. nasz projekt znajduje się w obszarze Baggylar, przy autostradzie Basin Express. Nadając projektowi wysoką wartość, ponieważ łatwo jest do niego dotrzeć z autostrady. Projekt znajduje się obok dwóch budowanych stacji metra, z których każda znajduje się w odległości około 500 metrów. nasz projekt znajduje się 500 metrów od centrum handlowego Outlet 212 i około 1 km od centrum handlowego Mall of Istanbul. Uwaga: hotel znajduje się 25 minut jazdy od międzynarodowego lotniska w Stambule. nasz projekt składa się z 1 bloku z 320 niezależnymi jednostkami. Apartamenty 1 + 1 o powierzchni 63 m2, 1,5 + 1 o powierzchni 99 m2 i 2 + 1 o powierzchni 106 m2. Wszystkie apartamenty miały dostęp do obiektów socjalnych, sauny, parowców, pomieszczeń dla dzieci, siłowni i bezpieczeństwa. Dodatkowe funkcje nieruchomości Infrastruktura i wyposażenie kompleksu domowego lub mieszkalnego centrum fitness basen Funkcje apartamentu dobry stan czarne wykończenie w pełni umeblowane jest balkon / taras centralna klimatyzacja centralne ogrzewanie szybki dostęp do Internetu połączenie z siecią telefoniczną Sprzęt gospodarstwa domowego lodówka pralka zmywarka kuchenka TV mikrofalówka restauracja salon piękności obszar chroniony concierge bezpieczny parking winda place zabaw sklepy placówki medyczne