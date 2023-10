Novye kvartiry v peshey dostupnosti ot metro - rayon Bagdzhylar Stambul

Mahmutlar, Turcja

od €145,348

65–157 m² 2

Poddaj się: 2024

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Apartamenty z widokiem na góry i morze! Trio Hill Residence to nowy kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Kargicak w Alanyi. Infrastruktura: - wspólny obszar do grillowania; - kort tenisowy; - parking; - Bezpieczeństwo; - Własny ogród; - plac zabaw; - basen; - sauna; - Kino; - łaźnia turecka; - Rozmowa; - Pilates Hall; - Bilard i tenis stołowy. Odległość: - Lotnisko - 35 km. - Centrum handlowe - 1 km. - Park - 2 km. - Morze - 1,8 km. - Szkoła - 1,5 km. - Przystanek autobusowy - 1 km. - Szpital - 3 km. Atrakcyjność ekonomiczna: - Komisja 0%; - Zwrot z inwestycji; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. Dlaczego warto z nami współpracować: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Turcji. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Wybierzemy nieruchomość ZA DARMO. - Pomożemy w przeprowadzce. - Pokażemy obiekt osobiście w Turcji lub online. - Pomożemy uzyskać status rezydenta. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!