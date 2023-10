Novyy ZhK nedaleko ot shosse TEM i novogo aeroporta Stambula

Avsallar, Turcja

od €145,000

Apartament z jedną sypialnią 1 + 1 z jedną sypialnią w Avsallar, Alanya, zaledwie 600 metrów od piaszczystych i najpopularniejszych plaż w złożonym mieście Crown. W odległości spaceru od kompleksu znajdują się apteki, sklepy spożywcze, kawiarnie i restauracje. W środę nadchodzi baazar rolniczy ze świeżymi i naturalnymi produktami. Obiekt znajduje się 65 km od lotniska Alanya Gazipasa i 100 km od lotniska w Antalyi. Transfery i ogólne transfery lotniskowe są dostępne dla kompleksu, aby uzyskać więcej informacji, kliknij https://www.bizimtransfer.com/ru. Ten kompleks zbudowany na działce o powierzchni 13 200 m2 składa się z 4 bloków i 324 mieszkań. Te apartamenty na sprzedaż mają wiele funkcji, takich jak kryte i odkryte baseny, sauna, łaźnia parowa, kino, plac zabaw dla dzieci, boiska do koszykówki, boiska do siatkówki, parking i wiele innych. Nie możesz opuścić kompleksu i cieszyć się spokojnym wypoczynkiem z dala od zgiełku miasta i górskich widoków. Jest to idealne miejsce do relaksu i wynajmu mieszkań. W sezonie mieszkańcy otrzymują bezpłatny transfer do iz morza kilka razy dziennie. Apartament z jedną sypialnią, kuchnią amerykańską w połączeniu z salonem, łazienką i balkonem. W pełni wyposażony w urządzenia, klimatyzację i meble. Natychmiast wchodzisz i żyjesz. Terytorium ma własny Internet i telewizję satelitarną. Złożona infrastruktura: duża powierzchnia 13 200 m2 basen otwarty 450 m2 wody z basenami basenów pokój w pokoju hamgymplaygroundbowlingbartennis courtbasketball courtvolleyball courtcinemaparkinglandscaped gardengardenercaretakersecurity 7 / 24CCTV