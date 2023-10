Proekt s bogatoy infrastrukturoy v rayone Bashakshehir Stambul

Avsallar, Turcja

od €99,683

Poddaj się: 2023

Alanya Dzielnica Avsallar, LCD Carmel Twins apartament 14, blok A Apartament 1 + 1 • Powierzchnia: 44 m2 • 3. piętro / 9-piętrowy budynek / • Sprzątanie • Wbudowana kuchnia • Węzeł słoneczny - 1 • Balkon – 1 • południowy zachód • Widok na morze • Odległość od morza – 1,4 km. • Transfer do morza, centrum fitness, otwarty / zamknięty plac zabaw, otwarty parking, generator, odkryty basen, kryty basen, basen dla dzieci, park wodny, sauna, łaźnia turecka, parnaja, jacuzzi, masaż, nadzór wideo, Concierge, Conversation / Barbecue, Chess on the court. • Infrastruktura: kompleks znajduje się 200 metrów od centrum Avsallar, w odległości spaceru od sklepu, szkół, rynków, kawiarni, kawiarni, restauracji, barów, transportu publicznego i plaży. Koniec budowy grudzień 2023 r.