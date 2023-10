ZhK na zavershayuschey stadii stroitelstva v rayone Bashakshehir

Alanya, Turcja

od €121,802

50–100 m² 3

Poddaj się: 2023

Apartamenty w niesamowitym kompleksie, w którym można obserwować zbieg morza i gór. Apartamenty o przytulnych układach 1 + 1 ( 50m2 ), 2 + 1 ( 85m2 ), 3 + 1 ( 100m2 ). W pełni designerskie naprawy, porcelanowe podłogi, wbudowana kuchnia i wyposażona łazienka. Apartamenty mają panoramiczne okna z przepięknym widokiem na morze. Kompleks zbudowany jest w nowoczesnym minimalistycznym stylu architektonicznym, w regionie Kargicak. Obszar jest bardzo przytulny i spokojny, w odległości spaceru od całej rozwiniętej infrastruktury społecznej. Ten projekt jest idealny zarówno do stałego pobytu, jak i inwestycji. Początkowy minimalny wkład w wysokości 35% i nieoprocentowana rata. Własna infrastruktura kompleksu koncentruje się na tworzeniu najbardziej komfortowych warunków. Obejmuje on: odkryty basen ze zjeżdżalniami, kryty basen z podgrzewaną wodą, strefę SPA, siłownię, plac zabaw dla dzieci, strefy relaksacyjne z krajobrazem, parking dla domów i wiele innych.