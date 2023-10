Novyy proekt s prekrasnym vidom na ozero v rayone Avdzhylar

Marmara Region, Turcja

od €480,000

Obiekt oferuje swoim właścicielom przytulne życie z dala od zgiełku miasta, ale z dobrą dostępnością transportową w regionie Guzelce / Buyukchekmezhe w europejskiej części miasta. Wiele apartamentów oferuje fantastyczne widoki na Morze Marmara. Dzięki pobliskiemu kompleksowi mieszkalnemu autostrada E5 jest łatwo dostępna w dowolnym miejscu w Stambule. W pobliżu znajduje się także dworzec autobusowy metra. Wybrzeże morskie z piaszczystą plażą znajduje się w odległości spaceru od obiektu. Stopniowo rośnie liczba kawiarni, restauracji i wszelkiego rodzaju rozrywek na promenadzie. Ten kompleks mieszkaniowy jest idealny dla miłośników żeglarstwa — obok znajduje się klub jachtowy. Obszar ten jest dobrze wyposażony w szkoły, w tym kilka międzynarodowych instytucji edukacyjnych. Mieści wiele uniwersytetów, są szpitale publiczne i prywatne, a także inna niezbędna infrastruktura społeczna. Projekt obejmuje 17 budynków o różnych piętrach: 8 i 10 pięter każdy. Jednocześnie wyższe budynki znajdują się dalej od morza, co zapewnia dobry widok na morze z górnych pięter każdego budynku. W obiekcie znajduje się 709 mieszkań o układzie od 2 + 1 do 4 + 1 o powierzchni od 123 do 214 metrów kwadratowych z dwiema łazienkami. Każdy ma jeden lub dwa przestronne balkony. Na terenie pierwszych pięter budynków znajdują się sklepy. Z 92 tysięcy metrów kwadratowych terytorium 64 tysiące metrów kwadratowych przeznaczono na tereny zielone. Jest to unikalne terytorium ze sztucznymi zbiornikami wodnymi i ułożonymi przez nie mostami, ścieżkami i przytulnymi altanami. Posiada również plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki nożnej i boisko do koszykówki. Kompleks mieszkaniowy ma kryty basen i łaźnię turecką. Dzielnica Buyukchekzhe przeżywa prawdziwy boom w rozwoju budownictwa. Unikalna lokalizacja na wybrzeżu Morza Marmara sprawia, że kompleksy mieszkalne są atrakcyjnymi obiektami inwestycyjnymi.