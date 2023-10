Nedvizhimost premium-klassa na beregu Mramornogo morya Stambul

Kirisciler, Turcja

od €103,983

48 m² 1

Poddaj się: 2024

ŻYJ PRAWDZIWE ŻYCIE! Jest udzielany bez raty odsetkowej przez okres 20 miesięcy! Początkowa rata 50%! Dom – jest czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na jakość życia ludzkiego. Odkryj Antalyę ze wspaniałym śródziemnomorskim klimatem, pięknem przyrody i zabytkami, które rozgrzeją Twoje serce w Projekcie 1207 Antalya Prestige. Ty i twoja rodzina będziecie cieszyć się wysokiej jakości, bezpiecznym i prestiżowym życiem w 1207 Antalya Prestige, która uwzględnia najmniejsze potrzeby. Projekt 1207 Antalya Prestige składa się z całkowitej powierzchni zabudowanej 165 000 m ² metrów kwadratowych na działce o powierzchni 100 000 metrów kwadratowych. Jest to jeden z największych projektów w mieście i regionie. Projekt planowany jest jako 1600 niezależnych sekcji. Prace budowlane będą prowadzone tylko na powierzchni 56 000 m ² na powierzchni 100 000 m ², a wszystkie inne terytoria zostały wyposażone przez administrację lokalną jako strefy społeczne, parki i strefy krajobrazowe. To pozwoliło nam zrealizować ulepszony projekt ze strefami społecznymi i wdychać świeże powietrze do zatłoczonego życia miejskiego. Projekt jest dużym kompleksem mieszkalnym z miejską strefą transformacji i aranżacji, przekazaną do dyspozycji odpowiedniej administracji lokalnej oraz strefą inwestycyjną, która będzie się składać z 3 etapów. W obszarze inwestorskim projektu znajduje się odkryty basen, siłownia wewnętrzna, siłownia, sauna, łaźnia parowa, plac zabaw i wiele miejsc socjalnych. Pierwsza faza projektu będzie się składać z 307 niezależnych sekcji mieszkaniowych i planowane jest przesłanie go w ciągu 18 miesięcy od daty otrzymania licencji. Na trzecim etapie projekt będzie się składał z około 250 niezależnych sekcji, a dostawa planowana jest po 18 miesiącach od daty otrzymania licencji. Projekt 1207 Antalya Prestige, wysokobudżetowy projekt inwestycyjny, przygotowuje się do otwarcia dla Ciebie drzwi zupełnie nowego życia w Antalyi. PLAN SYTUACJI 1207 Antalya Prestige, która będzie zlokalizowana na obszarze Antalya Kep-ri, składa się z 3 etapów. Pierwszy etap projektu, składający się z bloków A, B1 i B2, obejmuje 307 mieszkań. Apartamenty uwzględniające wszystkie potrzeby są dostępne w opcjach 1 + 1, 2 + 1 i Loft. Projekt 1207 Antalya Prestige jest pomyślany jako coś więcej niż kompleks mieszkaniowy, jest to inwestycja mieszkaniowa. Projekt obejmuje strefy społeczne mające na celu zaspokojenie wszystkich potrzeb mieszkających w nich właścicieli domów; jest sauna, łaźnia turecka, basen i miejsca do spacerów ( bieżnie ). W 1207 r. W Antalya Prestige, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, są ochroniarze, którzy są profesjonalistami w swojej dziedzinie. Personel kompleksu mieszkalnego, aby wdrożyć i zapewnić twoje potrzeby, jest zawsze przy tobie. PROJEKT POMOCY ANTALII 207 Antalya Prestige został zaprojektowany nie tylko jako dom, ale także jako styl życia łączący wygodę i estetykę z wyjątkowymi przestrzeniami towarzyskimi. W 1207 Antalya Prestige znajdziesz spokojny, bezpieczny dom o wysokim standardzie, dzięki czemu możesz cieszyć się miastem, w którym poczujesz wspaniały śródziemnomorski klimat w swoim sercu, a ponadto, ten projekt jest wyjątkową okazją inwestycyjną w Antalyi, stopniowo rozwijając się i zajmując jedno z atrakcyjnych miejsc inwestycyjnych. TO NIE JEST TYLKO DOM, ALE I MIEJSCE JEST WAŻNE W NOWE ŻYCIE! ODBIÓR CERTYFIKATU STREF SPOŁECZNYCH Możesz cieszyć się Antalyą, jednym z najpiękniejszych miast Morza Śródziemnego, bez wychodzenia z domu. W ciepły letni poranek w kompleksie mieszkaniowym Antalya Prestige 1207 możesz albo przejść się na świeżym powietrzu, albo wykonać ćwiczenia na siłowni, gdzie uwzględnisz wszystkie swoje życzenia. Możesz dobrze się bawić w basenach zewnętrznych, aby odświeżyć się w czasie upałów. Możesz zacząć peppy każdego dnia, usuwając codzienne zmęczenie w saunie i łaźni tureckiej. Zasługujesz na piękne życie, o którym marzysz, i możesz uzyskać wszystko, czego potrzebujesz, nie wychodząc z domu, dzięki strefom społecznym, w których wszystko jest przemyślane w najdrobniejszych szczegółach, a także czerp korzyści z komunikowania się z przyjaciółmi w rozległych strefach społecznych. W przypadku wszystkich pytań skontaktuj się z określonymi kontaktami.