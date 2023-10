Unikalnyy proekt na beregu buhty v istoricheskom rayone Beyoglu Stambul

O kompleksie

Stay Property przedstawia projekt przebudowy na dużą skalę dla starożytnej stoczni żeglugowej, położonej w historycznym centrum Stambułu, nad brzegiem Złotego Rogu «. Wyjątkowość projektu – w organicznym połączeniu ultranowoczesnych budynków z legendarnymi zakładami produkcyjnymi stoczni, których wiek przekracza sześć wieków. Projekt znajduje się w prestiżowej części europejskiej części Stambułu – Beyoglu. W ciągu 10 minut jazdy samochodem znajdują się zabytki miasta – Pałac Dolmabahce, Wieża Galata, Meczet Suleimaniya i przystań Karaköy, skąd regularnie wysyłane są promy na Bosfor. Najbliższa stacja metra znajduje się 15 minut spacerem od hotelu. Nowe międzynarodowe lotnisko – znajduje się około 40 minut jazdy samochodem. Projekt zajmuje powierzchnię 242 000 m2 i jest całym blokiem, w tym hotelami, powierzchniami biurowymi, centrami handlowymi, sklepami, kawiarniami, restauracjami, miejsca kulturalne i rozrywkowe, wielopiętrowe budynki mieszkalne, nasyp, cumowania itp. Główna część obiektów jest w budowie, ale niektóre obiekty są gotowe na przyjęcie gości. Zakończenie prac planowane jest na 2024 r. – 2025 r. Na terytorium odrestaurowano 5 obiektów przemysłowych i trwają prace nad wieloma nowymi budynkami, których zarysy harmonijnie pasują do ogólnej koncepcji. Istotę przemysłową przestrzeni podkreślają wybrane materiały – beton, stal ocynkowana, cegła, plastik i szkło. Projekt planuje budowę ponad 600 mieszkań mieszkalnych. Niektóre z nich zostaną umieszczone w wygodnych nadmorskich rezydencjach 10 m od wody. Na zboczach budowane są wielopiętrowe domy z różnymi opcjami rozmieszczenia: penthouse na wyższych piętrach, dwupoziomowe apartamenty, dwupoziomowe z ogrodami i tak dalej. Wszystkie apartamenty obejmują duże balkony i tarasy. Liczba sypialni i łazienek – od 1 do 5. Na dachach znajdą się tereny zielone, poniżej parkingu –, sklepy, restauracje, bezpieczne place zabaw, parki. Ten projekt został umieszczony jako nowe centrum kultury Stambułu. Kilka nowoczesnych muzeów znajduje się jednocześnie na ogromnym Placu Muzeów: Muzeum Wedberka Fundacji Wehby Kocha i Muzeum Kultury Kobiet. Na terenie projektu zaprezentowanych zostanie wiele butików marki, skoncentrowany na Luxury Plaza oraz w krytym centrum handlowym z podziemnymi piętrami. Innowacyjne budynki sklepowe są zintegrowane z wzornictwem przemysłowym starej odlewni. Projekt obejmuje również 5 hoteli z modnymi pokojami, pięciogwiazdkową usługą i całą niezbędną infrastrukturą. Plany obejmują budowę 1100 mieszkań, w tym międzynarodowych sieci, takich jak Rixos, Oriente Express, Stone. Jeden z najjaśniejszych budynków dzielnicy Valide Cluster –. Dawna podstawa stoczniowa zamieniła się w wielki kompleks przybrzeżny z żelaznym dachem i przezroczystymi konstrukcjami zamiast ścian zewnętrznych. W hotelu znajdą się restauracje w kuchni tureckiej, panazjatyckiej, francuskiej i włoskiej. Przestrzeń promenada została zaprojektowana tak wygodnie, jak to możliwe dla mieszkańców i gości dzielnicy. Obejmuje platformy obserwacyjne, instalacje świetlne, meble uliczne, hamaki, obszary rozrywki rodzinnej, deskorolki i tak dalej. Wyposażono miejsca na koncerty, występy, festiwale. Istnieje molo dla jachtów i innych środków transportu wody.