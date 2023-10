Novye kvartiry v odnom iz luchshih zhilyh rayonov - Beylikdyuzyu Stambul

Karakocali, Turcja

od €220,000

76–235 m² 7

Poddaj się: 2023

5 modnych bloków będzie zlokalizowanych w okolicy Oba, na działce o powierzchni 10 000 m2, w sumie 90 luksusowych apartamentów o różnych układach, z wyjątkowymi widokami na eleganckie góry Toros, Morze Śródziemne, historyczna forteca miasta Alanya, otoczona drzewami iglastymi, owocami cytrusowymi i awokado ogrodów, w których najczystsze powietrze. Wszystkie apartamenty dysponują oddzielną kuchnią i zostaną zaprezentowane z układami 2 + 1, 3 + 1. Ogród dwupoziomowy 4 + 1 i 5 + 1 cholewka. Apartamenty zostaną wykonane w całkowicie czystym wykończeniu, z zestawem kuchennym z granitowymi blatami wyposażonymi w łazienkę, stalowe drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne, zainstalowane są wysokiej jakości okna, ściany są pomalowane farbą ekologiczną, na podłodze będą wysokiej jakości płytki i laminat, zainstalowane przełączniki i gniazda, oświetlenie główne i punktowe. Złożona infrastruktura: ● Duży basen zewnętrzny ● Basen dla dzieci ● Kryty basen z podgrzewaną wodą ● Sala fitness ● Sauna ● Pokój parowy ● Salt room ● Pomieszczenie uderzeniowe ● Bilard i tenis stołowy ● Plac szachowy na zewnątrz ● Otwarty obszar fitness ● Otwarte i zamknięte place zabaw ● Salon ● Kort do koszykówki / tenisa / siatkówki ● Zielony ogród na miejscu ● Miejsce do grillowania ● Lina rekreacyjna ● Vitamin Cafe by the Pool ● Lobby w obszarze telewizyjnym ● Otwarty parking ● Generator elektryczny ● Kamery bezpieczeństwa i nadzoru 7/24 ● Zobacz kompleks, ogrodnik Rozpoczęcie budowy: 30.07.2021 Koniec budowy: 30.03.2023 Początkowa rata w wysokości 50%, ten projekt ma nieoprocentowaną ratę przed zakończeniem budowy