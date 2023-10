Vidovye apartamenty - rayon Beylikdyuzyu Stambul

Alanya, Turcja

od €255,000

66–82 m² 4

Poddaj się: 2024

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Elite Elize 2 Residence to nowy kompleks mieszkaniowy ze wszystkimi udogodnieniami, położony w doskonałej okolicy - w centrum Alanyi, w otoczeniu całej infrastruktury miejskiej, 500 metrów od morza i piaszczystej plaży Keikubat. W odległości spaceru znajdują się supermarkety i sklepy, rynek, restauracje i kawiarnie, klinika, szkoła, przedszkola, banki i bankomaty, urzędy pocztowe, apteki, a także wszystkie zabytki miasta. Elite Elize 2 Residence składa się z dwóch dziesięciopiętrowych budynków położonych w zamkniętej okolicy. Indywidualny projekt kompleksu czyni ten projekt wyjątkowym. Na sprzedaż znajdują się 124 komfortowe apartamenty: apartamenty z jedną i dwiema sypialniami oraz dwupoziomowe penthouse z dwiema sypialniami. Infrastruktura: Kompleks będzie miał zróżnicowaną infrastrukturę, w ramach usług najemców: - Dobrze utrzymane terytorium krajobrazowe; - Odkryty basen, zjeżdżalnie wodne; - basen dla dzieci; - Cafe bistro; - centrum fitness; - Kryty basen; - jacuzzi; - centrum SPA; - Hamam, sauna, rzymska łaźnia parowa; - Salon; - Pokój do masażu; - tenis stołowy; - Mini klub; - Winter Garden ( salon ); - plac zabaw; - strefa grillowa; - parking; - Bezpieczeństwo i nadzór wideo 24/7. Odległości: - Morze i plaża: 500 m. - Lotnisko Gazipasha: 40 km. - lotnisko w Antalyi: 140 km. Projekt to świetna okazja inwestycyjna! Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy! Doradzimy w sprawie wszystkich obiektów Turcji za darmo!