Novyy ZhK vozle vsey socialnoy infrastruktury rayona Byuyukchekmedzhe

Yesilkoey, Turcja

od €198,513

87 m² 1

Poddaj się: 2025

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Projekt znajduje się w wyjątkowej lokalizacji w regionie Altyntash, najszybciej rozwijającym się obszarze Antalyi. Viamar Magnolia, nazwany na cześć kwiatu magnolii, składa się z 1 bloku mieszkalnego, 24 rezydencji, 9 stref komercyjnych i kilku stref społecznych zbudowanych na powierzchni 2606 m2. W tym projekcie mieszczą się 24 mieszkania 2 1 ( o łącznej powierzchni 87 mkw. ), z których każdy m2 jest zaprojektowany z uwzględnieniem wykwintnych detali architektonicznych, wszystkie z widokiem na basen. Infrastruktura: - Indywidualny projekt krajobrazu; - stacja rowerowa; - plac zabaw dla dzieci; - 24-godzinna ochrona; - basen; - Transfer do morza; - centrum fitness; - boisko do koszykówki i siatkówki; - kort tenisowy; - kamery CCTV; - Parking. Lokalizacja: Altintash jest częścią dużego Antalya Aksu. Aksu to nowy obszar, który szybko zyskał dużą popularność. Położony 25 km na południe od Antalyi nad brzegiem Morza Śródziemnego w delcie Aksu. Aksu oferuje szerokie piaszczyste plaże z miękkim złotym piaskiem i zacienionymi lasami sosnowymi. Ta niewielka, komfortowa okolica znajduje się na wschód od centrum miasta, w pobliżu lotniska w Antalyi. Na lotnisko - 15 minut; Do morza - 20 minut. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!