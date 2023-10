Kompleks v novom centre goroda - rayon Beylikdyuzyu

Toslak, Turcja

od €215,000

Poddaj się: 2024

Przedstawiamy państwu elitarny kompleks kamienic dla obywatelstwa tureckiego. Dystrykt Konakly. OPŁATY PROJEKTOWE: Elitarne nieruchomości z odpowiednim poziomem usług i najnowszą technologią. Szczególna atmosfera życia na przedmieściach z komfortem zarządzanego kompleksu i nowego kręgu komunikacji. Unikalny projekt z basenami blisko balkonów. Bezpośrednio z mieszkania — na basen! Panoramiczny widok na Morze Śródziemne. Wysoki potencjał inwestycyjny. Nadaje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego na inwestycje! Brak analogów! Projekt o niestandardowej koncepcji niezapomnianych wakacji morskich. LOKALIZACJA: Alanya District: Conakly. Ośrodek wypoczynkowy 8 km od centrum Alanyi, hotele i luksusowe rezydencje, kompleksy willi. 110 km od lotniska w Antalyi. W pobliżu kompleksu znajduje się teren rekreacyjny w lesie iglastym ze sprzętem do grillowania i panoramą morza. 350 metrów do zjazdu autostradą Antalya-Mersin, dogodny węzeł komunikacyjny. Kompleks znajduje się 300 metrów od komfortowych piaszczystych plaż z falochronem. CHARAKTERYSTYKA: Projekt zajmuje działkę o powierzchni 5000 m2. składa się z 8 dwupiętrowych bloków, między którymi znajdują się baseny przy balkonach mieszkań na parterze. Tylko 36 mieszkań. Rozpoczęcie budowy: czerwiec 2022 r. Zakończenie: maj 2024 r. CHARAKTERYSTYKA VIDNEY: Ze wszystkich apartamentów roztacza się widok na basen, złożone terytorium, przyrodę, otoczenie, morze. APARTAMENTY: Dwupoziomowe kamienice 2 + 1 z przestronnym salonem o powierzchni 29 m2 o łącznej powierzchni 91 m2. Sufity o wysokości 3,5 m. 2 połączone łazienki INFRASTRUKTURA: Duże odkryte baseny i kryty basen zimowy, sala fitness, łaźnie tureckie, łaźnia parowa, sauna, strefa relaksacyjna, restauracja ( kawiarnia ), plac zabaw dla dzieci, lobby, zadbana zieleń, tereny rekreacyjne i grill, parking, generator elektryczny, transfer na plażę. STAWKI PŁATNOŚCI: Podczas budowy masz doskonałą okazję do zakupu mieszkań nad morzem z nieoprocentowanymi ratami, z pierwszym wkładem w wysokości 30% Elitarny kompleks kamienic w regionie Konakly — zapewni Ci naprawdę luksusowy pobyt na Morzu Śródziemnym! O obszarze: Konakly – mały kurort w południowej Turcji, nad Morzem Śródziemnym, położony 12 km na zachód od miasta Alanya. Populacja – 30 000, z których większość pracuje w dziedzinie usług turystycznych, a także zajmuje się rolnictwem. Conakly – to urocze miasteczko wypoczynkowe, które zapewnia możliwość wycofania się z zgiełku miasta i stresu, a jednocześnie przybliża Cię do życia publicznego ze względu na bliskość ważnego biznesu, handlu, kultury, centra sztuki i rozrywki, bliskość plaży i przystanki transportu publicznego. Doskonała lokalizacja pozwala cieszyć się ciepłym morzem, doskonałą pogodą, jednością z naturą, a gdy tęsknisz za cywilizacją, szybko znajdziesz się w centrum Alanyi. Również lasy sosnowe i plantacje pomarańczy nie tylko nasycają powietrze przyjemnymi aromatami, ale także sprawiają, że goi się.