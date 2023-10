Roskoshnye rezidencii na prodazhu v samom centre goroda Stambul

Mersin, Turcja

od €54,000

80 m² 1

Poddaj się: 2023

LCD: ROYAL TERRACE znajduje się w nowo rozwijającej się części sypialnej wybranej przez wiele rosyjskojęzycznych rodzin. Adres: Turcja,. Mersin, pn. Teja Mercin Marina znajduje się 20 minut jazdy od hotelu. Rozpoczęcie budowy: styczeń 2022 r. Koniec budowy: styczeń 2023 r. Koszty: 2 + 1 80 sq. M.m od 54 000 € Oferta specjalna: depozyt w wysokości 30% i płatność ratalna w równych częściach miesięcznie do daty zakończenia; Od dewelopera: wideodomofon, winda: 2, alarm przeciwpożarowy, zestaw słuchawkowy do kuchni, szafa w korytarzu, wiszący sufit, farba ścienna z farbą silikonową, na płytkach podłogowych i laminowanym laminacie 10 mm + płyta podstawowa, Plastikowe okna z podwójnymi szybami komorowymi, szybami szkliwionymi, metalowymi drzwiami wejściowymi, dekoracją łazienki z płytkami ceramicznymi, szafkami i podstawami w łazience, sanitarnymi i prysznicem w łazience 1. Klasa. Funkcje projektu: obszar zamknięty, nadzór wideo, bezpieczeństwo, parking ( otwarty ), basen ( otwarty ), plac zabaw ( otwarty ), pawilony do relaksu, miejsce do grillowania, generator. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami przy każdym posłańcu: Alexander