Novye kvartiry nedaleko ot centra Stambula rayon Kyuchyukchekmedzhe

Marmara Region, Turcja

od €121,770

Projekt obejmuje 9 oddzielnych budynków mieszkalnych, a także 33 sklepy i powierzchnie biurowe. Kompleks mieszkaniowy obejmuje apartamenty z 1-4 sypialniami o powierzchni 41–227 m2. Wyposażenie i wyposażenie w domu Kompleks mieszkaniowy posiada również saunę, basen dla dzieci, łaźnię turecką i ochronę 24/7. Zalety Unikalny projekt architektoniczny i wnętrza. Świetna okazja inwestycyjna. Odpowiedni dla rodzin. Bliskość transportu publicznego Odległość od centrum miasta wynosi około 30 minut. Bliskość centrów handlowych, szpitali, szkół i uniwersytetów. 5 km od wystawy Tuyap . Bezpieczne i wygodne miejsce pobytu dla obcokrajowców. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Projekt znajduje się na terenie Esenyurt, rozwijającego się regionu, który przyciąga uwagę inwestorów i jest rozpoznawany dzięki łatwemu dostępowi do większości ważnych miejsc w mieście , oraz bliskość centrów handlowych, lotnisk, centrum miasta, szpitali, uniwersytetów i szkół. 1 minuta do nowej stacji metra 1 minuta do największego centrum handlowego 3 minuty do najbliższego szpitala 5 minut do autostrady E5 5 minut do autostrady TEM 20 minut do międzynarodowego lotniska Ataturk 30 minut do trzeciego lotniska w Stambule.