Stroyaschiesya apartamenty s otlichnym raspolozheniem v evropeyskom Stambule

Marmara Region, Turcja

od €283,589

Poddaj się: 2025

Obiekt znajduje się w regionie Bashaksehir w europejskiej części Stambułu — w sercu nowej nowoczesnej części miasta. Znajduje się w pobliżu skrzyżowania autostrad O-7 i E-80 i ma dogodny dostęp do każdej z nich. W odległości spaceru od obiektu znajduje się stacja metra. Kompleks mieszkaniowy znajduje się obok stadionu olimpijskiego Ataturk. W pobliżu znajduje się jeden z największych szpitali w Stambule. Obszar aktywnie się rozwija. W pobliżu znajduje się wiele instytucji edukacyjnych, sklepów i centrów handlowych, kawiarni, restauracji, rozrywki. W pobliżu znajduje się także park botaniczny, w którym można łatwo przejść się na spacer. Obiekt zajmuje 39 tysięcy metrów kwadratowych. Znaczna ich część jest zarezerwowana dla terenów zielonych. Budynki projektu są specjalnie zlokalizowane w znacznej odległości od siebie, aby podwórko było bardziej zielone. W sumie w obiekcie oferowane są 453 apartamenty. Do zakupu dostępnych jest również 47 lokali handlowych na pierwszych piętrach budynków. Dostępna jest szeroka gama układów: od 1 + 1 do 4 + 1. Na niższych piętrach znajdują się apartamenty z własnymi ogrodami. Apartamenty na wyższych piętrach mają duże balkony. Obiekt posiada kryty basen, z którego można korzystać przez cały rok. Mieszkańcy mają również dostęp do sauny i łaźni tureckiej, siłowni, otwartych boisk sportowych. W pobliżu sztucznego stawu na terenie znajduje się kawiarnia, w której szczególnie przyjemnie jest zrelaksować się przy dobrej pogodzie. Dla małych mieszkańców znajduje się duży plac zabaw ze sprzętem do gier dla różnych grup wiekowych.